Tokyo'da havalimanında iki yolcu uçağı temas edince pist kapatıldı

Thai Airways ve Eva Airways uçağı bir birine temas etti
Japonya Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) Haneda Havalimanı'nda, Thai Airways ve Eva Airways uçaklarının temas ettiğini açıkladı.
Açıklamaya göre iki firmaya ait yolcu uçakları, rule yolu güzergahında tekerlekleri üzerinde hareket halindeyken yerel saatle 11 sularında birbirine dokundu.
Devlet Televizyonu NHK'nın haber görüntüsünde, Thai Airways uçağının kanadının bir kısmının, temas noktası yakınlarında yere düştüğü bildirildi.
Eva Airways uçağındaki bir yolcu, yerel basına açıklamasında, "kalkış öncesi çarpışma etkisini hissettiğini ve Thai Airways uçağının kanadının kenarından kırıldığını" söyledi.
Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) ile Japan Airlines (JAL) firmaları, planlanan bazı seferlerin aksayabileceğini açıkladı.