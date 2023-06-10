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Dünya

Somali'de oyun parkında patlama: 22 çocuk hayatını kaybetti

Somali'de oyun parkında roketin patlaması sonucu 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Patlamadan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuldu.

07:24 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
Roketin patlaması sonucu çocuklardan 22'sinin öldüğü, 3'ünün de yaralandığı açıklandı

Roketin patlaması sonucu çocuklardan 22'sinin öldüğü, 3'ünün de yaralandığı açıklandı

Aşağı Şabel bölgesi yetkililerinden İbrahim Malabow, basına yaptığı açıklamada, çocukların oynadığı bölgede patlama meydana geldiğini belirtti.


Malabow, burada roketin patlaması sonucu çocuklardan 22'sinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını açıkladı.

Patlamadan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tutan Malabow, ölen çocukların 16'sının erkek, 6'sının kız olduğunu bildirdi.


Olayın meydana geldiği bölgeyi kontrol eden Eş-Şebab ise patlamanın Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu tarafından atılan bir el bombası sonucu yaşandığını öne sürdü.




#Eş-Şebab
#Somali
#Patlama
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