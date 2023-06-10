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Ekonomi

Nijerya Merkez Bankası Başkanı görevden alındı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alındı.

07:13 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
Godwin Emefiele

Godwin Emefiele

Nijerya Federal Hükümet Sekreteri Ofisi Direktörü Willie Bassey, yaptığı yazılı açıklamada, Tinubu'nun yolsuzlukla suçlanan CBN Emefiele'yi derhal geçerli olmak üzere görevden aldığını belirtti.


Bassey, bu kararın, CBN ofisinde devam eden soruşturmanın ve ekonominin finans sektöründe planlanan reformların devamı olduğunu ifade ederek, şunlar aktardı:

"Emefiele'ye, soruşturmanın ve reformların sonuçlanmasına kadar CBN Başkanı olarak görev yapacak olan Başkan Yardımcısına (operasyon direktörlüğü) görevini derhal devretmesi talimatı verildi."


Emefiele, ülkede güvenlik gerekçesiyle yeni banknotları tasarladığını ancak piyasada söylenilen yeni banknotların yeterli olmadığı iddia ediliyor. Bu nedenle ülkede nakit yetersizliğe yol açmıştı.

Tinubu, seçim kampanyası sırasında, yaygın nakit sıkıntısına yol açan CBN'nin yeni naira tasarım politikasının genel seçimleri engellemeye yönelik bir girişim olduğunu iddia etmişti.




#CBN Başkanı Godwin Emefiele
#görevden alındı
#Nijerya
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