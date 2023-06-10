Fransa'yı sarsan olay sonrası İçişleri Bakanı'ndan Avrupa ülkelerine ortak iltica sistemi çağrısı

Darmanin, psikiyatri uzmanının, saldırının şüphelisinin gözaltında kalmasına, sorgu ve soruşturmaya tabi olmasına bir engel olmadığını tespit ettiğini söyledi.

Darmanin, "Soru şu ki 'İsveç'te iltica hakkı olan biri neden Fransa'da iltica talebinde bulunabilir?' Belki de bir 'Avrupa iltica (hakkı)' düşünebiliriz." diye konuştu.