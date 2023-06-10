|
Dünya

Fransa'yı sarsan olay sonrası İçişleri Bakanı'ndan Avrupa ülkelerine ortak iltica sistemi çağrısı

Fransa'nın Annecy kentinde parkta bir kişinin dördü çocuk altı kişiyi bıçakla yaralamasının ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den Avrupa ülkelerine "ortak iltica sistemi" oluşturma çağrısı geldi.

07:39 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'den Avrupa ülkelerine ortak iltica sistemi çağrısı

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'den Avrupa ülkelerine ortak iltica sistemi çağrısı

Fransız BFMTV kanalına konuk olan Darmanin, Annecy kentinde 8 Haziran'da meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.


Darmanin, psikiyatri uzmanının, saldırının şüphelisinin gözaltında kalmasına, sorgu ve soruşturmaya tabi olmasına bir engel olmadığını tespit ettiğini söyledi.

Fransız Bakan, şüphelinin "radikalleşmiş" biri olmadığını belirtti.


Darmanin, "Soru şu ki 'İsveç'te iltica hakkı olan biri neden Fransa'da iltica talebinde bulunabilir?' Belki de bir 'Avrupa iltica (hakkı)' düşünebiliriz." diye konuştu.

Bunun Avrupa ülkelerinde ortak bir dosya oluşturmaktan geçebileceğini anlatan Darmanin, mevcut durumda bu ülkelerin iltica başvurularını kabul etmek için farklı kuralları olduğuna dikkati çekti.


- Olay

Fransa'nın Annecy kentinde 8 Haziran'da sabah parkta bir kişi çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

Polis şüpheliyi gözaltına almıştı.


Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan şüphelinin, iki kişinin engellemelerine rağmen çevredeki çocuklara saldırdığı görülüyor. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2013'te iltica talebi İsveç'te kabul edilen şüphelinin bu ülkede oturum izni olduğunu belirtmişti.

Darmanin, şüphelinin İsviçre, İtalya ve Ekim 2022'de Fransa'da iltica talebinde bulunduğunu söylemişti.


Fransız Bakan, ülkesinin şüphelinin iltica talebini reddettiğini 4 Haziran'da bildirdiğini aktarmıştı.

#Avrupa
#fransa
#iltica
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek finale yükseldi