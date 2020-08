Tokyo’da yüksek hava sıcaklığı 27 can aldı Tokyo’da aşırı sıcaklar can alıyor: Bir haftada 27 kişi öldü Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar can alıyor. Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu tarafından açıklanan son rakamlara göre kent genelinde son bir hafta içerisinde yüksek sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2020, 08:36 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020, 08:43 AA