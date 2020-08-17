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Dünya Filistine tuzak kuran beşli BAE ve İsrailin ihanet anlaşmasına öncülük ediyorlar
ORTADOĞU

Filistin’e tuzak kuran beşli: BAE ve İsrail'in ihanet anlaşmasına öncülük ediyorlar

BAE ile İsrail’in “Filistin’e ihanet” anlaşmasında 5 kişinin ismi öne çıkıyor. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in ABD’deki adamı Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe, Mossad Başkanı Yossi Cohen, Trump’ın damadı Jared Kushner, Mısır asıllı Yahudi işadamı Haim Saban ve Muhammed Dahlan. “Ortadoğu’nun kiralık katili” olarak anılan Dahlan’a Abbas sonrası Filistin liderliği vadedildiği belirtiliyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, Filistin davasına ihanet diye yorumlanan ve tüm İslam aleminin tepkisini çeken anlaşmanın mimarlarının BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, İsrail Mossad Başkanı Yossi Cohen, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Mısır asıllı Yahudi işadamı Haim Saban ve Muhammed Dahlan olduğu belirtildi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre bu isimlerin yoğun çalışmaları sonucu anlaşmanın zemini hazırlandı. Haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun son iki yıl içinde BAE’ye gizlice iki ziyaret gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. Bu süreçte de İsrail istihbaratı Mossad tarafından yürütülen gizli toplantılara Abu Dabi, Tel Aviv ve Washington’dan öne çıkan isimler katıldı. Bunlardan en önde gelen isim BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe. Sadece toplantılara katılmakla kalmayan El-Uteybe, geçen Haziran ayında Yediot Aharonot’ta İbranice bir makale yayınladı ve bunu yapan ilk Arap yetkili olarak tarihe geçti.

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MISIR’DAN TAM DESTEK

Bu anlaşmayı tamamlamak için doğrudan çalışan ve uzun temaslara öncülük eden bir diğer önemli isim ise Mossad Başkanı Cohen. Onun başkanlığında Mossad, gizli normalleşme ilişkilerinin resmiyete ve açıklığa kavuşmasını sağladı. Netanyahu, Twitter’da kişisel hesabından Cohen’e teşekkür etti ve onun BAE ile barışın gelişmesine yardımcı olduğunu duyurdu. İsrail medyası, bu anlaşma üzerinde çalışan kişilerden birinin de Mısır asıllı Yahudi işadamı ve milyarder Haim Saban olduğunu, doğrudan Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki temaslara aracılık ettiğini yazdı. Hebrew Channel 12’ye göre Saban, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in yakın arkadaşı ve BAE ile İsrail arasında resmi ilişkilerin başlaması için tohumları attı.

Dahlan’ı istiyoruz
GÜNDEM
Dahlan’ı istiyoruz


Abbas yerine Dahlan planı

  • Abu Dabi Veliaht Prensi’nin özel danışmanı olarak çalışan, Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’ın da anlaşmanın imzalanmasında büyük rolü olduğu özellikle vurgulandı. Amerikan ve İsrail yönetiminden Dahlan’a çabalarının ödülü olarak Mahmud Abbas’tan sonra Filistin Yönetimi’nin liderliği sözü verildiği iddia edildi. İsrail merkezli web sitesi 24, ABD, İsrail ve BAE arasındaki üçlü anlaşmanın Muhammed Dahlan’ın Filistin otoritesine dönüşünü de içerdiğini açıkça dile getirdi.

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