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Dünya Trump Beşar Esedin ortadan kaldırılmasını istedim ama Mattis bunu yapmadı
ORTADOĞU

Trump: Beşar Esed'in ortadan kaldırılmasını istedim ama Mattis bunu yapmadı

ABD Başkanı Trump, Beşşar Esad'ın 'ortadan kaldırılmasını' istediğini ancak dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis'in bunu yapmak istemediğini söyledi. Trump göreve geldiğinde savunma bakanı olarak atadığı Mattis için, "Bana göre çok kötü bir generaldi, kötü bir liderdi" diye bahsetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan Beşar Esed'in öldürülmesini istediğini ancak bu planın dönemin ABD Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından reddedildiğini öne sürdü.

FOX News'e konuşan Trump, "Ben onun ortadan kaldırılmasını istedim ancak Mattis bunu yapmak istemedi" dedi. Trump, göreve geldiğinde savunma bakanlığına getirdiği Mattis için ise, "Bana göre çok kötü bir generaldi, kötü bir liderdi" diye konuştu.

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TRUMP'IN ESED'E MEKTUP YAZDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın sekiz yıl önce Suriye'de kaçırılan bir Amerikalı gazetecinin bulunup ülkeye gönderilmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a mektup yazdığı öğrenilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti, Austin'in salıverilmesi için defalarca Suriyeli yetkililerle iletişime geçmeye çalıştı. Başkan Trump mart ayında Beşar Esad ile doğrudan diyalog kurmak için bir mektup yazdı" itirafında bulunmuştu.

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