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Dünya Esed rejiminde çatlak
ORTADOĞU

Esed rejiminde çatlak

Esed’in kuzeni ve ülke ekonomisinin %60’ını kontrol eden Rami Mahluf bayrak açtı. 300 milyon dolar vergi ödemesi ve şirket yönetimlerini bırakması istenen Mahluf yayımladığı videoda, “Esed, güvenlik güçlerini insanların özgürlüğüne saldırtmaya başladı. Bu sürerse ülkedeki durum çok zorlaşacak” diyerek üstü kapalı tehditte bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşşar Esed
Beşşar Esed

Suriye’de yüzbinlerce sivilin ölümünden sorumlu kanlı Esad rejiminde ülke ekonomisinin yüzde 60’ını yönettiği belirtilen Suriyeli oligark Rami Mahluf ile Beşşar Esad arasındaki güç mücadelesi ilk kez gün yüzüne çıktı. Rami Mahluf pazar günü yayınladığı bir video ile Beşşar Esad’ı şirketlerine el koymaya çalışmak ve çalışanlarını tutuklamakla suçladı. Reuters’in haberine göre Mahluf, kendisinden şirketlerin yönetimini bırakması ve milyonlarca dolar değerinde vergi ödemesi amacıyla “insanlık dışı yollarla” baskı yapıldığını öne sürdü. Beşşar Esad’ın aynı zamanda birinci derece kuzeni olan Rami Mahluf son 20 yılda ülkede gerçekleştirilen özelleştirimeler ile başta Syriatel olmak üzere telekomünikasyon, bankacılık, gayrimenkul ve akaryakıt sektörlerinde hızla büyüdü ve ülkenin en güçlü isimlerinden biri konumuna yükseldi. Mahluf’un iç savaş sürecinde Esad rejiminin en büyük finansörü olduğu da biliniyor. Mahluf’un Suriye ekonomisinin yüzde 60’ını kontrol ettiği ve 10 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu da iddialar arasında. ABD ve Avrupa Birliği’nin yaptırım listesine alınan Mahluf’un, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın ilişkisi olduğu biliniyor. Rami Mahluf, Pazar günü yayınladığı videoda, isim vermeden, güçlü rakiplerinin servetini teslim etme baskısına boyun eğmeyeceğini belirtti.

Rami Mahluf

GÜÇ MÜCADELESİ

Mahluf geçen hafta içi Esad’la arasının bozulduğunun sinyallerini veren bir video yayınladıktan sonra pazar günü açıkça suçlayan paylaşımda bulundu. Mahluf yeni videoda, “Benden şirketlerimden uzaklaşmamı ve emirlerinin dışına çıkmamamı istiyorlar. Gözlerim bağlanmış halde, karşılık veremiyorum” dedi ve “Şirketlerin üst düzey yöneticilerini tutuklayarak baskılara başladılar bile” ifadelerini kullandı. Rejim güçlerinin “insanlık dışı yollarla” çalışanlarını tutukladığını söyleyen Mahluf, “Güvenlik güçlerin insanların özgürlüğüne saldırmaya başladı. Bu insanlar senin sadık destekçilerin. Durum tehlikeli ve Allah şahidim olsun, bu sürerse ülkedeki durum çok zorlaşacak” ifadeleriyle Esad’ı üstü kapalı tehdit etti. Çatlağın perde arkasında, iç savaş sürecinden Esad çevresinde oluşan yeni odakların güç mücadelesi olduğu belirtildi. Rejimin Mahluf’tan 300 milyon dolar vergi ödemesini istediği iddia ediliyor. Mahluf’un baskıların intikamını almak amacıyla Esad’ın 26 milyon dolar değerinde bir tabloyu eşine hediye aldığı haberini Rus medyasına sızdırdığı iddia edildi.

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