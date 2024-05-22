Trump'ın avukatları sus payı davasında savunmalarını tamamladı: Ortada bir suç da dava da yok

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant ve Hamas'ın bazı yöneticileri hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını istedi. Karar sonrası CNN'e konuşan Kerim Han, İsrail Başbakanı hakkında kararını belirtmeden önce ABD'deki senatörler tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Han, “Bazı seçilmiş liderler benimle konuştu ve çok açık sözlü oldular. Bir üst düzey lider bana "Bu mahkeme Afrika ve Putin gibi haydutlar için kuruldu" dedi. Biz öyle görüyoruz. Bu mahkeme Nürnberg'in birikimidir. Bu mahkeme insanlığın üzücü bir sonucuydu. Bu mahkeme, hukuk gücü ve kaba kuvvete karşı zaferi olmalıdır. Elinizden geleninizi yapın, istediğinizi yapın ama bizi tehditlerle yıldıramazsınız." ifadelerini kullandı. Mahkeme süreci devam ederken geçtiğimiz günlerde ABD'deki Cumhuriyetçi 12 senatörün UCM Başsavcısına “Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarırsanız, siz ve aileniz ABD’ye giremez” ifadelerini kullandığı tehdit mektubu ortaya çıkmıştı.