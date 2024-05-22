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Trump'ın avukatları sus payı davasında savunmalarını tamamladı: Ortada bir suç da dava da yok

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları “sus payı” davasında savunmalarını tamamladı. Trump ise hakkındaki davayı eleştirerek “Ortada bir suç da, dava da yok” dedi.

07:12 - 22/05/2024 Çarşamba
IHA
Arşiv
Arşiv

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.


Trump ifade vermek üzere mahkeme kürsüsüne çıkmazken, Trump'ın avukatı Todd Blanche ise tanıklara soracakları başka sorunun olmadığını belirterek savunmayı tamamladıklarını ifade etti. Jüri üyelerinin duruşma salonunu terk etmesinin ardından, Trump'ın avukatları ve mahkeme heyeti jüri üyelerine doğru karar verebilmeleri için okunacak rehber niteliğindeki yasal talimatlar üzerinde pazarlık yaptı. Trump'ın avukatı Emil Bove, mahkemenin jüri üyelerine “sus payı” ödemesinin yasadışı olmadığını talimat metninde hatırlatması talebinde bulunurken, Yargıç Juan Merchan ise “sus payı” ödemesinin yasa dışı olmadığının ifadeler sırasında birkaç kez tutanaklara girdiğini belirterek talebi reddetti. Merchan, “Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum" dedi. Mahkeme davaya önümüzdeki salı günü kapanış konuşmaları ile devam edileceğini açıkladı.


Trump Yargıç Merchan'ı hedef aldı


Trump ise, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, kendisine yönelik yargı sürecini eleştirerek, “Ortada bir suç da, dava da yok” dedi. Yargıç Juan Merchan'ı “taraflı” ve “çelişkili” olmakla suçlayan Trump, “Yargıç çok önyargılı ve çok yozlaşmış" ifadelerini kullandı.


4 yıl hapis cezası alabilir


Kamuoyunda “sus payı” davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde yaptığı “sus payı” ödemesini örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. “Sus payı” ödemeleri ABD'de yasa dışı olmasa da, Trump'ın kayıtlarda tahrifat suçundan 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Dava, Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyor.



Netanyahu'nun hakkında tutuklama kararı isteyen UCM başsavcısı Kerim Han ABD'li kongre üyeleri tarafından tehdit edildiğini açıkladı

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant ve Hamas'ın bazı yöneticileri hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını istedi. Karar sonrası CNN'e konuşan Kerim Han, İsrail Başbakanı hakkında kararını belirtmeden önce ABD'deki senatörler tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Han, “Bazı seçilmiş liderler benimle konuştu ve çok açık sözlü oldular. Bir üst düzey lider bana "Bu mahkeme Afrika ve Putin gibi haydutlar için kuruldu" dedi. Biz öyle görüyoruz. Bu mahkeme Nürnberg'in birikimidir. Bu mahkeme insanlığın üzücü bir sonucuydu. Bu mahkeme, hukuk gücü ve kaba kuvvete karşı zaferi olmalıdır. Elinizden geleninizi yapın, istediğinizi yapın ama bizi tehditlerle yıldıramazsınız." ifadelerini kullandı. Mahkeme süreci devam ederken geçtiğimiz günlerde ABD'deki Cumhuriyetçi 12 senatörün UCM Başsavcısına “Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarırsanız, siz ve aileniz ABD’ye giremez” ifadelerini kullandığı tehdit mektubu ortaya çıkmıştı.


#Donald Trump
#Sus payı davası
#ABD
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