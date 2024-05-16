|
Dünya

Biden ve Trump canlı yayında kozlarını paylaşacak: Gürültü çıkarmaya hazır olalım

ABD'de, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışması 27 Haziran'da, ikincisi ise 10 Eylül'de yapılacak.

09:48 - 16/05/2024 Perşembe
AA
Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump.
Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump.

Ülkedeki 60. başkanlık seçimleri için Biden ile Trump arasındaki yarış kızışırken, kamuoyunun merak ettiği canlı yayın tartışmalarına ilişkin ilk açıklamalar geldi.


Buna göre Biden ile Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında kozlarını paylaşacak ve başkanlık seçimleri öncesinde iki canlı yayın programında seçmene mesajlarını iletecek.


ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Haziran'da Trump'la canlı yayında karşı karşıya gelmesi için CNN'den aldığı daveti kabul ettiğini belirtti.


Konuyla ilgili video paylaşımı da yapan Biden, Trump'la herhangi bir zaman ve yerde karşı karşıya gelmeye hazır olduğu mesajını verdi ve 2020'de yaptıkları iki canlı yayın tartışmasını da kendisinin kazandığını savundu.


Öte yandan Trump da Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı açıklamada, Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini belirtti.


"Gürültü çıkarmaya hazır olalım"


Trump, "Ben heyecan olsun diye ikiden fazla tartışma öneriyorum ve bunları, Biden kalabalıklardan korkmasına rağmen geniş bir alanda yapalım. Sadece zamanını söyle, orada olacağım. Gürültü çıkarmaya hazır olalım" ifadelerini kullandı.

#Donald Trump
#Joe Biden
#Amerika Seçimleri
15 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak 2024? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiye ödeme tarihi