Trump'ın yargılandığı mahkemenin önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

ABD eski Başkanı Donald Trump 'ın duruşmasının devam ettiği Manhattan'daki mahkeme binasının önünde ilginç bir olay yaşandı.





Mahkeme sürerken, bir kişi kendisini ateşe verdi.





Etrafta bulunan polisler, yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun kritik olduğu açıklandı.





Polis şahsın kimliğini açıkladı





Olayla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen New York polisi, ABD yerel saatiyle öğlen 13.30 sularında kendisini ateşe veren şahsın Florida eyaletinden New York'a birkaç gün önce gelen Max Azzarello olduğunu belirtti.





Şahsın, olayın hemen öncesinde yanında bir bildiri taşıdığı ve aşırı sağcı çevrelerin atıf yaptığı bazı "komplo teorilerini" içeren bildirisini bir internet sitesinde de paylaştığını ifade eden polis, şahsın motivasyonunun ne olduğuyla ilgili sorulara söz konusu bildiriye atıf yaparak cevap verdi.





Azzarello'nun New York'a geldiğinden ailesinin haberinin olmadığını anlatan polis, hastanede tedavi altındaki şahsın durumunun kritik olduğunu kaydetti.





"Önemli bir konuya dikkat çekmek için"





Öte yandan, Azzarello'nun Substack adlı paylaşım sitesinde yer alan "manifestosunda", "Benim adım Max Azzarello, Trump'ın Manhattan'daki duruşmasının yapıldığı yerde kendini ateşe veren araştırmacıyım.





Bu aşırı eylemim, önemli bir konuya dikkati çekmek için yapılmış bir protestodur: Kendi yönetimimiz, apokaliptik faşist bir dünya darbesiyle bizi vurmak üzeredir." ifadelerine yer verdi.





Şahsın dün de mahkeme binasının önüne geldiği bildirilirken, New York polisi olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.







