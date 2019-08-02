Dünya Trumptan ilk kez Venezuela açıklaması Blokaj düşünüyoruz
AMERİKA

​Trump'tan ilk kez Venezuela açıklaması: Blokaj düşünüyoruz

Trump'tan ilk kez Venezuela açıklaması: Blokaj düşünüyoruz

ABD, "arka bahçe" olarak adlandırdığı Venezuela'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez Venezuela ile ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Latin Amerikan ülkesine blokaj veya karantina düşündüğünü açıkladı ancak konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Haber Merkezi AA
​ABD Başkanı Donald Trump.
​ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile ilgili sorulan soruya yanıt olarak, blokaj veya karantinayı düşünebileceğini belirtti ancak bu konuda ayrıntı vermedi.

  • Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, uzun bir aradan sonra ilk kez Venezuela hakkında açıklama yaptı.

Trump, "Venezuela'ya blokaj veya karantinayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Evet düşünürüm" yanıtını verdi.

Trump, konuyla ilgili diğer sorulara yanıt vermedi.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.

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