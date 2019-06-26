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Dünya Venezuelada ABD destekli yeni darbe girişimi
AMERİKA

Venezuela'da ABD destekli yeni darbe girişimi

Venezuela'da ABD destekli yeni darbe girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı yeni darbe girişiminin engellendiği açıklandı. Venezuela hükümeti, "Darbe girişiminin arkasında ABD, Şili ve Kolombiya var" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Venezuela Devlet Başkanı Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Maduro

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı yeni bir darbe girişiminin engellendiği açıklandı.

Venezuela Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, darbe girişiminin arkasında ABD, Şili ve Kolombiya'nın olduğunu belirtti.

Venezuela'da neler oluyor?

Yılbaşından bu yana ciddi siyasi kriz yaşanan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'da askeri ve sivil darbe girişiminde bulunmuş, başarısız olmuştu.

Muhalif lider Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Darbeci yönetim, meşru hükümete karşı!

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise yayımladığı video mesajla halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

  • Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.
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