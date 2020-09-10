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Dünya Trumptan koronavirüs itirafı Halkı paniğe sürüklemek istemedik
AMERİKA

Trump'tan koronavirüs itirafı: Halkı paniğe sürüklemek istemedik

ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapında 195 binden fazla insanı öldüren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" şeklinde konuştu. ABD'de koronavirüs sebebiyle 195 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 6 milyonu aştı.

Haber Merkezi İHA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgının ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu bildiğini ve Amerikan halkını yanılttığını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" dedi.

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ÖNEMSİZ GÖSTERDİK

ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapında 195 binden fazla insanı öldüren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" şeklinde konuştu. Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, ABD’li gazeteci Bob Woodward’ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Covid-19’un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi" iddiaları ile ilgili olarak, "Ülkemizdeki paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik oluşturmayı sevmiyorum. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım sadece bu” şeklinde konuştu.

BAŞ SORUMLU ÇİN

Trump, korona virüs salgınının baş sorumlusunun Çin olduğunu bir kez daha tekrarlayarak ABD’nin Covid-19 salgını ile başarılı bir mücadele yürüttüğünü ve yakın zamanda aşı ve ilaç anlamında büyük atılım yapacaklarını ifade etti.

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