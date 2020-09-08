Eski avukatından Trump'a hakaret yağmuru: Yalancı, sahtekar, zorba, ırkçı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, kitabı, Trump'ın başkanlık kampanyasında tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle yargılandığı davada verilen hapis cezasını çektiği cezaevinde yazdı. Kitabın ABD'de bugün satışa sunulması planlanıyor.

SİYAHİLERE KARŞI OLUMSUZ

Cohen kitabında, Trump'ın bir gangster gibi davrandığını ve "siyahların geneli hakkında olumsuz görüşlere sahip olduğunu" öne sürdü. Kitaptaki iddialar arasında Trump'ın Güney Afrika'nın ilk siyah lideri Nelson Mandela ve Latin Amerika kökenliler hakkında da ırkçı yorumlar yapması da yer alıyor.

ÇETE LİDERİ GİBİ

Cohen, kitapta ABD Başkanı'nı "hilebaz, yalancı, dolandırıcı, zorba, ırkçı saldırgan ve sahtekar" olarak tanımladı ve bir "çete lideri" mentalitesine sahip olduğunu belirtti.

BBC'nin haberine göre kitabın bazı bölümlerinin basına sızmasının ardından Beyaz Saray, Cohen'in yalan söylediğini belirterek, iddiaları yalanladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, haftasonunda yaptığı açıklamada, "Cohen, rezil olmuş bir suçlu ve Kongre'ye yalan söyleyen, barodan atılmış bir avukattır… Tüm güvenirliğini kaybetmiş birisidir. Yalanlarını paraya çevirme çabaları içerisinde olduğunu görmek şaşırtıcı değil" dedi.

Cohen, kitabında kendisinin cezaevine girmesine neden olan "suçların aynısından Trump'ın da suçlu" olduğunu iddia etti.