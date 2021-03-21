Türkistan'dan ilk yurt dışı uçuş Türkiye'ye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz ateşini işgalden kurtarılan Şuşa'da yaktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol kenti Şuşa'ya gerçekleştirdiği ziyarette Nevruz ateşi yaktı. Cıdır Ovası'nda Nevruz mesajı veren Aliyev, 'İşte o gün geldi. Bugün, Nevruz'u ülkemizin kültür başkenti Şuşa'da kutluyoruz. Bu, tarihi bir olaydır, büyük bir mutluluktur. Allah, Azerbaycan halkının dualarını işitti' dedi.