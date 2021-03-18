Gündem Yılın ilk yurt dışı ziyareti ErdoğanTürkistanyolcusu
ANKARA

​Yılın ilk yurt dışı ziyareti: Erdoğan Türkistan yolcusu

Yılın ilk yurt dışı ziyareti: Erdoğan Türkistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aranın ardından yurt dışına gidecek. Erdoğan, 30-31 Mart’ta Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak. Üye ülkeler arasındaki ilişkilerin ele alınacağı zirvede Erdoğan ayrıca liderlerle ikili görüşmeler de yapacak .

Osman Özgan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına başkanlık yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları MKYK toplantısına başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30-31 Mart tarihlerinde Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak. Türk Konseyi’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerinin değerlendirileceği zirvede, üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği arttırmak için atılacak adımlar, koronavirüsle mücadele, bölgesel meseleler görüşülecek. Yine Türk Konseyi tarafından hazırlanan 2020-2025 Türk Dünyası Stratejisi ve 2040 Türk Dünyası Vizyonu raporları da bu zirvede ele alınacak. Erdoğan’ın, zirve kapsamında Konsey üyesi ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği de belirtiliyor. Macaristan da konseyde gözlemci üye olarak bulunuyor.

EV SAHİBİ TÜRKİYE

  • Türk Konseyi, bugüne kadar yedi olağan zirvenin yanısıra olağanüstü zirveler gerçekleştirdi. Bu zirvelerin, üye devletler arasında kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve işbirliği alanlarıyla ilgili gerekli adımların atılması için önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada, bu yıl içerisinde yapılması planlanan Türk Konseyi 8. Zirvesi’ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Zirvenin İstanbul’da gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz aralık ayında bir araya gelmiş ve zirvenin hazırlıklarını ele almıştı.

GÜNDEM KOVİD-19

Türk Konseyi 7. Zirvesi, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ’lerin) Desteklenmesi” temasıyla 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü’de düzenlenmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.

Ayrıca Türk Konseyi Olağanüstü Zirvesi, “Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma” temasıyla 10 Nisan 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.

Abone Ol Google News
Bakandan altın talimatı

Bakan'dan altın talimatı

500 gramlık altın teminatı taslaktan çıkarıldı.
İstikrarlı artış devam ediyor

İstikrarlı artış devam ediyor

​İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum.
Edirnekapı Şehitliği’nde gazi yakınından İmamoğlu’na tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil!

​Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, yiyecek, çiçek satan satıcılar güvenliği tehlikeye atıyor.

​MHP Lideri Bahçeli konuşuyor.

​Türkiye %17 ile dünyanın en yüksek faiz veren ülkelerinin başında geliyor.

Hedef 5 milyon turist

Hedef 5 milyon turist

​Teröristlerin yakıp yıktığı Sur'u devlet ayağa kaldırdı.

Siper füzesinin menzili 150 km olacak.

​HDP'li Ömer Gergerlioğlu'na sahip çıktı.

​Terör örgütünün siyasi ayağına destek çıktılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.