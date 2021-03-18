​Yılın ilk yurt dışı ziyareti: Erdoğan Türkistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30-31 Mart tarihlerinde Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak. Türk Konseyi’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerinin değerlendirileceği zirvede, üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği arttırmak için atılacak adımlar, koronavirüsle mücadele, bölgesel meseleler görüşülecek. Yine Türk Konseyi tarafından hazırlanan 2020-2025 Türk Dünyası Stratejisi ve 2040 Türk Dünyası Vizyonu raporları da bu zirvede ele alınacak. Erdoğan’ın, zirve kapsamında Konsey üyesi ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği de belirtiliyor. Macaristan da konseyde gözlemci üye olarak bulunuyor.

EV SAHİBİ TÜRKİYE

Türk Konseyi, bugüne kadar yedi olağan zirvenin yanısıra olağanüstü zirveler gerçekleştirdi. Bu zirvelerin, üye devletler arasında kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve işbirliği alanlarıyla ilgili gerekli adımların atılması için önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Bu arada, bu yıl içerisinde yapılması planlanan Türk Konseyi 8. Zirvesi’ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Zirvenin İstanbul’da gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz aralık ayında bir araya gelmiş ve zirvenin hazırlıklarını ele almıştı.

GÜNDEM KOVİD-19

Türk Konseyi 7. Zirvesi, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ’lerin) Desteklenmesi” temasıyla 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü’de düzenlenmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.

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Ayrıca Türk Konseyi Olağanüstü Zirvesi, “Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma” temasıyla 10 Nisan 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.