Türkiye yalnız değil: Pakistan'da gündem Türkiye sevgisi

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapmaya çıkmasından sonra konu dünya gündeminin üst sıralarına tırmanırken birçok konuda yanımızda olan kardeş ülke Pakistan'dan da Türkiye'ye destek geldi.

Pakistan'da açılan İngilizce 'Türkiye yalnız değildir' anlamına gelen 'Turkeyisnotalone' hashtagi ülkede trend-topic olurken Türkiye'ye desteği gösteren sayısız tweet atıldı.

Daha önce de birçok alanda Türkiye'ye desteği ile bilinen kardeş ülke Pakistan'da ülkemize destek Türk Bayraklarıyla veriliyor.

This photo is very meaningful 🇹🇷🇵🇰 #TurkeyIsNotAlone pic.twitter.com/b2Vud7nawr — Ali Keskin (@alikeskin_tr) August 11, 2020

Bir kullanıcı ise attığı tweette: Pakistan'ın Türkiye'yi zor zamanlarında asla yalnız bırakmayacağını belirtip 'iki ülke bir milletiz' yazdı.

Pakistan and Pakistani nation will never leave Turkey and its nation in their tough time and we have alot of examples in history ♥️ we are two countries one nation, we are one soul , we are brothers . Pak turk dosti zindabaad🇵🇰♥️🇹🇷#TurkeyIsNotAlone pic.twitter.com/rWsckNEcEo — Saba chaudhary (@bleedgreen_72) August 11, 2020

Türkiye tarafından Karaçi Limanı'nda inşa edilen geminin fotoğrafını paylaşan başka bir Pakistanlı kullanıcı ise 'bunun iki ülke arasındaki sevginin sembolü' olduğunu belirtti.

PNFT Moavin that was built in Karachi Shipyard is symbol of love between Pakistan and Turkey #TurkeyIsNotAlone pic.twitter.com/jHMHtG4r8w August 11, 2020