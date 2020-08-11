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Dünya Türkiye yalnız değil Pakistanda gündem Türkiye sevgisi
ASYA

Türkiye yalnız değil: Pakistan'da gündem Türkiye sevgisi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını savunurken bir destek de Pakistan'dan geldi. Pakistan'da açılan İngilizce 'Türkiye yalnız değil' anlamına gelen 'Turkeyisnotalone' hashtagine on binlerce destek tweeti gelirken Pakistanlılar bir kez daha Türkiye'ye olan sevgilerini gösterdiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ile Pakistan arasındaki sevgi bağı yüz yıllara dayanıyor.
Türkiye ile Pakistan arasındaki sevgi bağı yüz yıllara dayanıyor.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapmaya çıkmasından sonra konu dünya gündeminin üst sıralarına tırmanırken birçok konuda yanımızda olan kardeş ülke Pakistan'dan da Türkiye'ye destek geldi.

Pakistan'da açılan İngilizce 'Türkiye yalnız değildir' anlamına gelen 'Turkeyisnotalone' hashtagi ülkede trend-topic olurken Türkiye'ye desteği gösteren sayısız tweet atıldı.

Pakistan'da 'Türkiye yalnız değildir' mesajı trend-topic.

Kardeş ülke Pakistan her konuda ülkemize verdiği destek ile biliniyor

Daha önce de birçok alanda Türkiye'ye desteği ile bilinen kardeş ülke Pakistan'da ülkemize destek Türk Bayraklarıyla veriliyor.

Bir kullanıcı ise attığı tweette: Pakistan'ın Türkiye'yi zor zamanlarında asla yalnız bırakmayacağını belirtip 'iki ülke bir milletiz' yazdı.

Türkiye tarafından Karaçi Limanı'nda inşa edilen geminin fotoğrafını paylaşan başka bir Pakistanlı kullanıcı ise 'bunun iki ülke arasındaki sevginin sembolü' olduğunu belirtti.

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