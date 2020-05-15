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Hayat Diriliş Ertuğrulun Urduca YouTube kanalı rekora gidiyor
AKTÜEL

Diriliş Ertuğrul'un Urduca YouTube kanalı rekora gidiyor

16 günde 2 milyon takipçiye ulaşan Diriliş Ertuğrul'un Urduca YouTube kanalının, dünyada 28 günde en fazla takipçiye ulaşan kanal olması için yaklaşık 4 milyon takipçiye daha ihtiyacı var

Haber Merkezi AA
Diriliş Ertuğrul Urduca olarak Pakistanlılarla buluşuyor.
Diriliş Ertuğrul Urduca olarak Pakistanlılarla buluşuyor.

Ramazan başında Pakistan devlet televizyonunda yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da açılan "TRT Ertugrul by PTV" YouTube hesabı, 28 günde en çok takipçi kazanan kanal olma yolunda ilerliyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre Urduca dublajlı olarak Pakistan'da yayımlanmaya başlayan dizi için açılan hesap, 16 günün sonunda 2 milyonu aşkın takipçiye ulaştı.

Türkiye'de ve birçok ülkede rekor kıran yapımın ramazan ayında Urduca olarak Pakistan'da gösterilmeye başladığı belirtilen açıklamada, YouTube kanalının 28 günde en çok takipçi kazanan hesap olması için 6,62 milyon takipçiye ulaşması gerektiği belirtildi.

YouTube kanalının 16 günde 100 milyondan fazla gösterim elde ettiği belirtilirken, TRT Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'da oluşturduğu etkinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.

Akgüç, yapımın gerçek bir hikayeye dayalı olduğunu ve bu yönüyle klasik Hollywood süper kahramanlarından ayrıldığını kaydederek, "Dizi, dünyaya değer temelli içeriklerle ilham vermenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Sosyal medyada kanalın takibine yönelik başlatılan #ErtugrulYouTubeRecord etiketine de değinen Akgüç, "Serinin zaten şaşırtıcı olan YouTube başarısını geliştirmeyi ve kampanyayla küresel çapta hayranlarımızı bir hedefte birleştirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanının rüyasıydı

PTV Genel Müdürü Amir Manzur ise dizinin devlet televizyonunda yayımlanmasının Pakistan Başbakanı İmran Han'ın bir rüyası olduğuna dikkati çekerek, "PTV olarak Han'ın İslam dünyasının en önemli yapımını Pakistanlı izleyicilerle Urduca olarak buluşturma rüyasını gerçekleştirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz." dedi.

Manzur, sosyal mecralar ve reyting ölçümlerinde ortaya çıkan yüksek izleyici sayısının PTV'nin gücü yanında TRT yapımlarının kalitesini de gösterdiğini belirtti.

Yapımın Urduca olarak Pakistanlılarla buluşmasına değinen Manzur, "İzleyicilerin dizideki ihtişamı görmelerini, Müslümanların nasıl adil olduklarını ve dünyayı uzun yıllar yöneten Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl kurduklarını anlayabilmeleri için diziyi Urduca dublajlı olarak Pakistanlıların büyük çoğunluğuna ulaştırmaktan dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Şu ana kadar 18 bölüm yayımlandığını ve bu bölümlerin YouTube'da 100 milyondan fazla izlendiğini söyleyen Manzur, gelecek günlerde yeni rekorlar kırılacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Han'ın talebiyle geçen yıl TRT ile anlaşan PTV, Ramazan ayının başlamasıyla her gün yeni bölüm yayımlayarak Diriliş Ertuğrul'u Pakistanlı izleyicilerle buluşturmuştu.

Pakistan'ın tamamında izlenebilen PTV'de dizi, günde biri yeni 2'si tekrar olmak üzere üç kere yayımlanıyor.

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