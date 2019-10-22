Dünya Türkiye yıllardır öneriyor Almanyadan Suriyede uluslararası güvenli bölge teklifinde bulundu
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Türkiye yıllardır öneriyor: Almanya’dan Suriye’de uluslararası güvenli bölge teklifinde bulundu

Türkiye yıllardır öneriyor: Almanya’dan Suriye’de uluslararası güvenli bölge teklifinde bulundu

Almanya, Türkiye’nin yıllardır önerdiği Suriye’de “güvenli bölge“ oluşumunun uluslararası kontrol edilmesi teklifinde bulundu. Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ve Rusya’nın da dahil edildiği uluslararası bir güvenli bölge oluşturulması önerisini NATO müttefiklerine teklif edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Türkiye, yıllardır 3 milyon Suriyeli için güvenli bölge önerisinde bulunuyor.
Türkiye, yıllardır 3 milyon Suriyeli için güvenli bölge önerisinde bulunuyor.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Almanya’nın Suriye’nin kuzeyinde uluslararası olarak kontrol edilecek güvenli bölge oluşturulmasını NATO’ya teklif edeceğini söyledi.

PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor
OYNAT 01:05
PKK/YPG’li teröristlerin Güvenli Bölge’den çıkması yakından takip ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ediyor. TSK, ''Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir'' açıklamasında bulundu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer.
  • Karrenbauer Suriye’deki durumun Almanya ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini, Almanya ve Avrupa’nın şu ana kadar yaşananlara seyirci kaldığını ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini ifade etti.


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Karrenbauer, bu kapsamda NATO içerisinde Almanya kaynaklı bir Avrupa atılımının mantıklı olacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin Güvenli Bölge'den çıkışı yakından takip ediliyor
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Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin Güvenli Bölge'den çıkışı yakından takip ediliyor
Güvenli bölge masada

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