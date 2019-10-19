Dünya Milli Savunma Bakanlığı Teröristlerin Güvenli Bölgeden çıkışı yakından takip ediliyor
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Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin Güvenli Bölge'den çıkışı yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında teröristlerin bölgeden çekilmesine dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda, kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı 120 saatlik çekilme sürecinin yakından takip edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı 120 saatlik çekilme sürecinin yakından takip edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin 120 saat içerisinde Güvenli Bölge'den çıkmasının yakından takip edildiği bildirildi.

Yakından takip ediliyor

  • Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir." bilgisine yer verildi.

Çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık konvoy.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir. Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn'a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir."

TSK çekilmeyi yakından takip ediyor.

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