3 günde 3 saldırı: İran ordusu PKK'nın Türkiye sınırındaki saldırılarını izliyor

İran'ın Türkiye sınırı yakınlarında çok sayıda karakolu ve üssü bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin 32 mil güneye çekilmesi karşılığında askeri harekata ara verildi.

ABD ile Türkiye arasında mutabakatın imzalanmasından saatler geçmeden İran sınırındaki askeri üslerimize yönelik üç farklı terör saldırısı gerçekleştirildi.

PKK'lı teröristlerin İran sınırından sızarak gerçekleştirdiği saldırılarda bir askerimiz şehit düştü, 7 askerimiz yaralandı.

yenisafak.com'a bilgi veren askeri kaynaklar, İran'a ait bölgede çok sayıda askeri üslerin bulunduğuna dikkat çekerek, teröristlerin bu bölgeden İran ordusunun haberi olmadan geçmesinin mümkün olamayacağını vurguladı.

Zamanlama dikkat çekti!

Türkiye'nin ABD ile güvenli bölge konusunda uzlaşmasının ardından İran sınırından gelen teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıların zamanlaması da dikkatlerden kaçmadı.

PKK'lı teröristler, özellikle bir kısmı İran sınırları içinde yer alan Kandil Dağlarını ana karargâh olarak kullanıyor.

OYNAT 02:47 Kandil Dağı böyle görüntülendi Anadolu Ajansı (AA) terör örgütü PKK'nın bulunduğu Kuzey Irak'taki Kandil Dağı'nı görüntüledi. Irak ile İran arasında tampon bir bölgede yer alan Kandil Dağı'nda terör örgütü PKK'nın varlığı, örgütün ele başı Abdullah Öcalan'ın posterinin bulunduğu alanla başlıyor. Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarına hedef olmak istemeyen PKK'lı teröristler, dağda gizleniyor.



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İran Barış Pınarı Harekatı'na nasıl tepki verdi?

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından İran'dan gelen tepkiler de yakından takip edildi. İran medyası, Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi bu operasyonla ilgili çok sayıda kara propagandaya imza attı. İran hükümetinden gelen çelişkili açıklamalarsa dikkatlerden kaçmadı.

İranlı imamlar, Cuma hutbesinde Barış Pınarı Harekatı’nı eleştirip Türkiye’yi ‘Osmanlı rüyası görmekle’ suçladı.

DÜNYA İran camilerinde skandal hutbe: Osmanlı rüyası gören Türkler Moğolvarice saldırıyor

İran sınırındaki saldırılar nerede yapıldı?

ABD ile Türkiye imzalanan mutabakattan tam 3 saat sonra, Van'ın Çaldıran ilçesinde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlerimize İran tarafından ateş açıldı. Bu bölgede 1 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz yaralandı. Saldırının gerçekleştiği bölgeye çok yakın bir noktada İran ordusuna ait askeri üs bulunuyor.

Iğdır'da hudut karakolunu hedef aldılar

İran üzerinden Türkiye'deki sınır karakollarını hedef alan PKK'lı teröristler, Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlendi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan 1 asker ağır yaralandı.

Ağrı'da roketatarlı saldırı: 5 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı araca, PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1'i ağır, 5 asker yaralandı.

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