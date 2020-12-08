Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan oldu

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi, halen Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Murat Mercan oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Murat Mercan'a görevini tebliğ etti.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi, halen Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Murat Mercan oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Murat Mercan'a görevini tebliğ etti.
Ayrıntılar geliyor...
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