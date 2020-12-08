Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan oldu

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Doktorlar çıkardık demişti: Bebekken yuttuğu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu

Aydın'da 18 yaşındaki Gözdenur Akdağ'ın 1 yaşındayken yuttuğu toplu iğne, operasyonla çıkarıldı. Çocukken doktorların iğneyi çıkardıklarını söylediğini belirten Akdağ, "17 yıl sonra iğneden kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum" dedi. Genç kızı ameliyat eden Dr. Murat Yılmaz "İğne bağırsak dışına çıktığında karaciğer, dalak gibi organlara değerse kanama yapabiliyor. Hasta bu açıdan şanslı. Aynı şekilde bağırsak içinde bir perforasyon yapmamış. Deliği bağırsak kendi kendine kapatmış." ifadelerini kullandı.