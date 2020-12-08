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Dünya Türkiyenin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan oldu
AMERİKA

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Murat Mercan oldu

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi, Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Murat Mercan oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Mercan
Murat Mercan

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi, halen Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Murat Mercan oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Murat Mercan'a görevini tebliğ etti.

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