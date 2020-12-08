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POLİTİKA

AFAD Başkanı Güllüoğlu'na yeni görev: Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güllüoğlu'na yeni görevini tebliğ etti.

Haber Merkezi AA
Mehmet Güllüoğlu
Mehmet Güllüoğlu

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'na yeni görevini tebliğ etti.

Ayrıntılar geliyor...

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