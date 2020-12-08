AFAD Başkanı Güllüoğlu'na yeni görev: Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'na yeni görevini tebliğ etti.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güllüoğlu'na yeni görevini tebliğ etti.
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'na yeni görevini tebliğ etti.
Ayrıntılar geliyor...
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