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Koronavirüs AFAD Başkanı Güllüoğlu Türkiye pandemi sürecini başarıyla yönetti
TÜRKİYE

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Türkiye pandemi sürecini başarıyla yönetti

Türkiye'nin koronavirüs salgınını sürecindeki durumu hakkında açıklamalarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Güllüoğlu, "Türkiye'nin yoğun bakım kapasitesi son 2 ayda hiç aşılmadı. Sadece bu parametre bile Türkiye'nin pandemi sürecini başarıyla yönettiğinin ispatıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Güllüoğlu, Türkiye'nin dünyaya örnek olarak gösterilebilecek sağlık sistemi yapısı olduğunu ve yüzde 95 kapsayıcılığı bulunduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Mehmet Güllüoğlu
Mehmet Güllüoğlu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Türkiye, pandemi sürecini başarıyla yönetti. Türkiye'nin yoğun bakım kapasitesi son 2 ayda hiç aşılmadı. Sadece bu parametre bile Türkiye'nin pandemi sürecini başarıyla yönettiğinin ispatıdır." dedi.

Güllüoğlu, Instagram'dan yapılan canlı yayında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin'in sorularını yanıtladı.

Afet yönetiminin afet olduğu anda başlamadığına işaret eden Güllüoğlu, afet yönetimi planlarının en kötü senaryoların düşünülerek hazırlanması gerektiğini söyledi.

Güllüoğlu, afet yönetiminde en önemli konunun kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın "Deprem değil, binalar öldürür." sözünü hatırlattı.

"İnsanların yüzde 95'ten fazlası kurallara riayet ediyor"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yurt dışından getirilen vatandaşların Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile özel yurtlardaki karantina süreçlerine ilişkin bilgi veren Güllüoğlu, şöyle devam etti:

  • "Ben açıkçası 83 milyonluk Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadeleye çok iyi adapte olduğunu düşünüyorum. İnsanların yüzde 95'ten fazlası kurallara riayet ediyor. Bunlar hakikaten toplumsal anlamda çok başarılı uygulamalar, millet ve devletin karşılıklı ilişkisi anlamında çok kıymetli diye düşünüyorum. Türkiye, pandemi sürecini başarıyla yönetti. Burada ölçülebilir hedef nedir? Türkiye'nin yoğun bakım kapasitesi son 2 ayda hiç aşılmadı. Sadece bu parametre bile Türkiye'nin pandemi sürecini İtalya ve ABD ile kıyaslandığında başarıyla yönettiğinin ispatıdır."

Güllüoğlu, Kovid-19 salgınının henüz bitmediğini vurgulayarak, salgının ne zaman biteceğini insanların davranışlarının belirleyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin pandemi sürecini başarıyla yönetmesinin altında yatan faktörlerin, sağlık alt yapısı ve sosyal güvenlik sistemi olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Türkiye'nin dünyaya örnek olarak gösterilebilecek sağlık sistemi yapısı var, yüzde 95 kapsayıcılığı bulunuyor. ABD'de sigorta sistemi dışında kalan milyonlarca insan vardır. O yüzden ABD'de Obama döneminde gösteriler yapıldı." dedi.

Güllüoğlu, Türkiye'nin pandemi sürecini iyi yönetmesinde sağlık politikalarının yanı sıra sosyal politikaların da etkili olduğunu belirterek, sosyal vefa destek gruplarının çalışmalarının, bu alandaki en önemli örneklerden olduğunu söyledi.

İnsani yardım faaliyetleri

İnsani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Güllüoğlu, Türkiye'nin ihtiyaç sahibinin yanında durmayı tercih ettiğini belirterek, "yokluk" kelimesinin anlamını Somali'deki bir kampta anladığını vurguladı.

Güllüoğlu, Türkiye'nin insani yardım konusunda durduğu yerin doğru olduğunu ifade ederek, daha fazla insani yardım yapabilme temennisinde bulundu.

2019'da video oyunlarına ayrılan para 39 milyar dolarken Birleşmiş Milletlerin bir yıllık insani yardım faaliyetleri için talep ettiği paranın 30 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, insanlığın, insani yardım konusunu bir daha düşünmesi gerektiğini belirtti.

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