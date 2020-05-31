AFAD’dan karantinada bin üç yüz sefer : AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Yeni Şafak'a konuştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, koronavirüs salgını sürecinde AFAD’ın çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı. 2020 yılına yoğun bir şekilde girdiklerini söyleyen Güllüoğlu, “Ocak sonunda Elazığ’da deprem yaşandı. Burada yoğun bir çalışma yapılırken, koronavirüsün ilk haberleri de gelmeye başlamıştı. Sağlık Bakanlığı’nın doğu sınırlarında sahra hastanelerine destek ile sürece başladık” dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu tahliye operasyonlarını anlattı.

YURTLAR PLANIN BİR PARÇASI

Umreden ve yurt dışından gelen vatandaşların yurtlarda konaklamasının Türkiye Afet Planı’nın bir parçası olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, “Bir yerde afet olduğunda oradaki insanların, ‘barınma ihtiyacı olursa nerede kalacaklar’ sorusunun cevabının bir tanesi yurtlardır. Kızılay yemekleri, emniyet güvenliği, Aile Bakanlığı ve Diyanet psikososyal desteği, AFAD genel koordinasyonu sağlayarak bugüne kadar 75 bin 696 vatandaşımızı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ağırladık. Bayram öncesinde de tahliyelerini gerçekleştirerek evlerine gönderdik” dedi.

40-50 ŞEHRE BİRDEN TAHLİYE

Fotoğraf: Arşiv

2 bin AFAD personelinin 75 bin 696 vatandaşın tahliyesinde görev aldığını dile getiren Güllüoğlu, “Buradaki başarının ana sebebi olarak birlikte çalışılarak başarıldı. Bir ülkeden 300- 400 kişi gelip 14 günlük gözlem süresi dolduğunda 40-50 şehre birden tahliye etmemiz gerekti. Tüm çalışanlar iyi bir ortaklık gözeterek bunu sağladı” şeklinde konuştu.

1300 SEFER

Dağıtımda 430 aracın aktif çalıştığını belirten Güllüoğlu, “Bin 300 sefer yapıldı. Ankara’ya gelen grubun tahliyesinde birkaç şehir dışında Türkiye’nin tamamına tahliye edildi. İstanbul’dan Niğde, Hakkari, Ardahan ve Kars hariç diğer illere tahliye gerçekleştirdik” dedi.

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14 PERSONELİMİZ KORONA OLDU

Pandemi sürecinde onu İstanbul’da olmak üzere 14 AFAD personelinin koronavirüs olduğunu belirten Güllüoğlu, hepsinin iyileştiğini ifade etti. Güllüoğlu, Vefa Sosyal Destek Gruplarında bin 95 AFAD personeli ile 65 yaş büyüklere ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

OYNAT 00:00 Aydın'da yürek ısıtan görüntü: 'Vefa' çalışanı yaşlı kadını evine kadar sırtında taşıdı Aydın'ın Efeler ilçesinde oturan, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte zorluk çeken 53 yaşındaki Asuman Şahin, vefa hattını arayıp hastaneye gitmek için ekiplerden yardım istedi. Yardım talebini değerlendiren vefa ekibi kadının bulunduğu adrese gitti. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan personel kadını sırtında arabaya, oradan da hastanenin içine taşıdı. Arabayla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar evine bırakıldı. Yürümekte zorluk çeken ve tedavi gören Şahin, vefa hattına yapmış olduğu talepten sonra kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, “Yardımıma koşan arkadaşlardan Allah razı olsun” diye konuştu. BiP'te paylaş

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Pandemi deprem konutlarını durduramadı

Elazığ depreminden sonra oluşturdukları geçici konteyner kentin inşaatının bittiğini söyleyen Güllüoğlu şu bilgileri verdi: “Binlerce ailemiz şu an o konteynerda yaşıyor. Bundan sonrası için Çevre Bakanlığı’nın eliyle kalıcı konut inşası devam ediyor. Elazığ’da çalışmalar aralıksız bu süreçte devam etti. Malatya ve Van’ın köylerine de konteyner sevkiyatımız oldu. Onlar için de kalıcı konut çalışması başladı. Evler bir yıl dolmadan teslim edilmeye başlanacak. Çokta hızla ilerliyor. Bu inşaat çalışmalarını pandemi süreci çokta etkilemedi. Yazın bu süreç çok daha hızla ilerleyecektir.”

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OYNAT 00:00 Tunceli’de 65 yaş üstüne sazlı sözlü Vefa Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek saz çaldı, türkü söyledi. BiP'te paylaş

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Yurt dışı faaliyetlerine devam

AFAD’ın yurt dışı faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Mehmet Güllüoğlu, bundan sonra normalleşme adımlarının başlayacağını söyledi. Güllüoğlu, “Kurum çalışmaları hiçbir zaman durmadı. Suriye tarafındaki çalışmaları ve geliş gidişleri minimuma indirdik. Bangladeş’teki kamplara dağıtımlar durmadı. Teması aza indirerek, çalışmaları durdurmadan devam ettik. Yemen’e erişim sıkıntılı, oraya TİKA ile birlikte bir gıda dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.





İdlib’e dönüşler başladı

İdlib’te yaşanan son gelişmeleri de anlatan Mehmet Güllüoğlu şöyle konuştu: “Suriye’de Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölge var. Yönetimin biraz farklı olduğu İdlib var. Güvenli bölgede hastanelerin inşa edildiği, okulların olduğu, yerel meclislerin oluşturulduğu, 400 bine yakın insanın döndüğü bir ortam bulunuyor. İdlib’te birkaç aydır yoğun çatışmalar bitti. İnsani ihtiyaca baktığımız zaman oradan ayrılan insanlar geri dönmeye başladı. Rejimin kontrolündeki yerlere insanlar dönemiyor. Bu insanlar için briket ev inşaatları devam ediyor. İnsani ihtiyaca destek var. İdlib bölgesinde 3 milyon 750 bin insan vardı. Bunların bir kısmı kuzeye gitmişti şimdi geri dönüyor. Yüz binlerce insanın hareketliliği söz konusu.”





OYNAT 00:44 Vefa Sosyal Destek Grubuna yapılan alçak saldırıya sert tepki: Bedelini ağır ödeyecekler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin tamamlanma törenine telekonferans yöntemiyle katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalarda da bulunan Erdoğan, 'Devletin; askerine, polisine vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes, bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz.' diye konuştu.

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