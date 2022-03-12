Türkiye'ye ambargo uygulamıştı: Kanada'dan Ukrayna'ya SİHA kamerası

Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ savaşındaki gövde gösterisi sonrası Ermenistan'dan yana taraf olan Kanada, Türkiye'ye silah ambargosu uygulamış; motor ve kamera sistemlerini satmama kararı almıştı.
TÜRK SİHA'LARINDA KULLANILACAK
- Türkiye'ye satılmayan Bayraktar SİHA'larda kullanılan kameralar, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'larda kullanılmak üzere Ukrayna'ya gönderilecek.
KANADA'DAN UKRAYNA'YA YARDIM
Kanada hükümeti, Ukrayna'ya 50 milyon dolarlık yeni askeri ve insani yardım sağlayacağını duyurdu. Söz konusu sistemler, gönderilecek bu yardımının içinde bulunacak. Euronews'in haberine göre, bu kameraların ne zaman Ukrayna'ya teslim edileceği belli değil.