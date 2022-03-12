Türkiye'ye ambargo uygulamıştı: Kanada'dan Ukrayna'ya SİHA kamerası

ABD polisinin gözleri önündeki şüpheliyi uzun süre fark edememesi helikopter kamerasına yansıdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde, hırsızlık şüphelisi kişiyle polisler arasındaki kovalamaca sosyal medyayı adeta salladı.



Cuma günü gerçekleşen olayda çalıntı araçla kaçan bir şüpheli, çıkmaz yola girince yaya olarak kaçmayı sürdürüyor. Uzun süre polisleri atlatan kişi yolun sonuna geldiğini anlıyor ve yol kenarındaki bir aracın arkasına saklanarak polislerin kendisini gözaltına almasını bekliyor.



Polis helikopterinden anbean kaydedilen görüntülerde, polislerin bir türlü gözlerinin önündeki adamı fark edememesi haber sunucusunu dahi çileden çıkarıyor. Sonunda yanlarındaki şüpheliyi fark eden polisler adamı gözaltına alıyor.



Yaşanan o ilginç anlar saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada günün en çok izlenenleri arasına girdi.