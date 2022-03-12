Dünya Türkiyeye ambargo uygulamıştı Kanadadan Ukraynaya SİHA kamerası
AMERİKA

Türkiye'ye ambargo uygulamıştı: Kanada'dan Ukrayna'ya SİHA kamerası

Kanada, Bayraktar TB2 SİHA'lar işgalci Ermeni güçlerine karşı kullanıldığı için İHA'larda bulunan kamera sistemlerine ambargo uygulamıştı. Türkiye'ye satılmayan kameralar, Ukrayna ordusu envanterindeki Bayraktar SİHA'larda kullanılmak üzere Kanada yönetimi tarafından Ukrayna'ya gönderilecek.

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Türkiyeye ambargo uygulamıştı: Kanadadan Ukraynaya SİHA kamerası
Bayraktar TB2

Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ savaşındaki gövde gösterisi sonrası Ermenistan'dan yana taraf olan Kanada, Türkiye'ye silah ambargosu uygulamış; motor ve kamera sistemlerini satmama kararı almıştı.

TÜRK SİHA'LARINDA KULLANILACAK

  • Türkiye'ye satılmayan Bayraktar SİHA'larda kullanılan kameralar, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'larda kullanılmak üzere Ukrayna'ya gönderilecek.

KANADA'DAN UKRAYNA'YA YARDIM

Kanada hükümeti, Ukrayna'ya 50 milyon dolarlık yeni askeri ve insani yardım sağlayacağını duyurdu. Söz konusu sistemler, gönderilecek bu yardımının içinde bulunacak. Euronews'in haberine göre, bu kameraların ne zaman Ukrayna'ya teslim edileceği belli değil.

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