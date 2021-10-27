Ekonomi Türkiyeye ambargo kararı almışlardı Kanadalı şirket iflas bayrağını çekti
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı: Kanadalı şirket iflas bayrağını çekti

Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ savaşındaki gövde gösterisi sonrası Ermenistan'dan yana taraf olan Kanada, Türkiye'ye silah ambargosu kararı almıştı. Tek müşterisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) olan Kanada merkezli Telemus Systems şirketi ambargo kararı sonrası iflas ettiğini duyurdu.

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Türkiyeye ambargo kararı almışlardı: Kanadalı şirket iflas bayrağını çekti
ANKA İHA'nın İstihbarat Konfigürasyonu

Kanada hükümeti, Azerbaycan’ın Karabağ’a yönelik gerçekleştirdiği ‘Tek Vatan Harekatı’ esnasında Türk SİHA’larının oynadığı büyük rol sebebi ile tarafını Ermenistan'dan yana seçerek Türkiye’ye ambargo kararı almıştı. Bu doğrultuda Türk SİHA’ları için ürün tedarikinde bulunan L3 Wescam ve Telemus Systems gibi bir dizi Kanadalı şirketin, Türkiye’ye savunma ürünleri ihraç etmesi engellenmişti.

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İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Savunmasanayiist'de yer alan habere göre, Kanada’nın Türkiye’ye yönelik ambargo kararı, Kanadalı şirketlerin milyonlarca dolar zarar etmesine sebebiyet verdi.

Ürünlerinin tek kullanıcısı TUSAŞ olan Telemus Systems şirketi ise 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamayarak battı.

  • Şirket, TUSAŞ’ın ANKA MALE İHA platformu için istihbarat sistemleri tedarik ediyordu.

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KALAN BORÇ 638.600 DOLAR CİVARINDA

Telemus Systems; uluslararası pazarda operasyonel destek için İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR), karşı önlem sistemleri, süitlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminden sorumluydu.

Şirket, 24 Ağustos 2021 tarihinde iflasını ilan etti.

Telemus Systems’in iflas ettiği tarihte üzerinde kayıtlı olan borçların miktarı ise 638.600 dolar civarında.

Bu borçların 120.900 doları CM Computer adlı bir şirkete iken kalan 330.100 dolarlık borç ise şirkette görevli işçilerin maaşlarından oluşuyor.

  • Telemus Systems’in iflas raporunda yer alan bilgilere göre; şirketin ürünleri ve sistemleri arasında çok çeşitli elektronik istihbarat (ELINT) ve elektronik destek (ESM) elektronik harp (EW) sistemlerini yer alıyor.

Şirketin ana müşterisi ise ELINT ve ESM sistemlerinin teslimatı için Telemus ile sözleşme imzalayan Türkiye’de yerleşik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) idi.

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AMBARGO BİZE SÖKMEDİ: SİHA'LARA YERLİ GÖZ

SİHA'larda kullanılan ve Kanada tarafından satışı yasaklanan elektro optik kameralar ASELSAN tarafından üretiliyor. İHA kamerası CATS ile Türk savunma sanayinin bu alanda artık hiçbir ülkeye bağımlılığı da kalmadı.

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Türkiye'nin savunmada gerçekleştirdiği atak sonrası ürettiği ürünlerle bölgesinde dengeleri de değiştirmeye başlaması kimi ülkeleri telaşlandırdı. Savunma sanayi tarafından ortaya çıkarılan ürünlere getirilen yedek parça yasağı firmaları da yerlisini üretmek için harekete geçiriyor. Söz konusu ürünlerden biri ise; SİHA'larda kullanılan ve Kanada tarafından satışı yasaklanan kameralar. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu; Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedef Tespit Sistemi: CATS.
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