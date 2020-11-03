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Dünya Twitterdan Trumpın Pennsylvaniadaki seçimlerle ilgili paylaşımına tartışmalı bilgi etiketi
AMERİKA SOSYAL MEDYA

Twitter'dan Trump'ın Pennsylvania'daki seçimlerle ilgili paylaşımına 'tartışmalı bilgi' etiketi

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme'nin Pennsylvania eyaletinde postayla kullanılan oyların kabul tarihini uzatmasına tepki gösterdiği paylaşımına, "tartışmalı" bilgiler içerdiği gerekçesiyle uyarı etiketi ekledi.

Haber Merkezi AA
Twitter'dan ABD Başkanı Trump'a 'tartışmalı bilgi' etiketi.
Twitter'dan ABD Başkanı Trump'a 'tartışmalı bilgi' etiketi.

ABD'de bugün düzenlenecek başkanlık tartışmalarında postayla kullanılan oylara ilişkin tartışmalar devam ederken, Trump en kritik eyaletlerdeki oy prosedürlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Yüksek Mahkemenin Pennsylvania'da posta pulu 3 Kasım'a kadar vurulan ancak oy merkezlerine 6 Kasım'a kadar ulaşan oyların kabul edileceği yönünde bildirdiği karara tepki gösteren Trump, "Yüksek Mahkemenin, Pennsylvania'daki oylar ile ilgili aldığı karar çok tehlikeli. Bu karar, yaygın ve kontrolsüz hileye izin verecektir ve hukuk sistemimizi baltalayacaktır. Ayrıca bu karar sokaklardaki şiddeti kışkırtacaktır. Bir şey yapılmalı." ifadesini kullandı.

Uyarı etiketi

  • Bunun üzerine Twitter, söz konusu paylaşıma, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi ekledi.

Twitter daha önce de Trump'ın seçimlere ilişkin yaptığı birçok paylaşımda, "yanlış bilgi" yaydığı gerekçesiyle uyarı etiketi koymuştu.

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