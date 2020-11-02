Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Twitterdan seçim tedbiri ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak
SOSYAL MEDYA

ABD seçimleri ne zaman: Twitter'dan tedbir

Twitter'dan seçim tedbiri: ABD başkan adaylarının resmi olmayan zafer ilanlarına uyarı etiketi koyacak

Twitter, ABD başkanlık seçimlerinin resmi sonuçları açıklanmadan zaferini ilan eden adayın, kampanyalarının ya da yüksek profilli isimlerin paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki ülke tarihinin en ilginç başkanlık seçimlerinden biri yarın yapılacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medya platformu Twitter'dan, 3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, ''Seçim gecesinden itibaren seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarda bulunan paylaşımlara etiket uygulayacağız.'' ifadesi kullanıldı.

Twitter CEO’sunu hapse atın
DÜNYA
Twitter CEO’sunu hapse atın

Trump arayı kapatıyor
DÜNYA
Trump arayı kapatıyor

İki medya kuruluşunun sonuçları değerlendirilebilir

  • 100 binden fazla takipçisi olan hesapların seçim sonuçları ile ilgili iddialarıyla 25 binden fazla beğeni alan ya da retweet yapılan paylaşımlara da aynı etiketin konulacağı bildirilen açıklamada, ''ABC News'', ''AP'', ''CBS News'', ''CNN'', ''Decision Desk HQ'', ''Fox News'' ve ''NBC News'' gibi medya kuruluşlarından iki tanesinin açıklayacağı sonuçların ise resmi olarak değerlendirilmesinin düşünüldüğü belirtildi.

Seçim sonrası kaos endişesi
DÜNYA
Seçim sonrası kaos endişesi

Seçim yarın

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden arasındaki ülke tarihinin en ilginç başkanlık seçimlerinden biri yarın yapılacak.

Abone Ol Google News
Vicdansızlara 3 tutuklama

Vicdansızlara 3 tutuklama

Depremle ilgili insanlık dışı paylaşımlar yapmışlardı.
Can kaybı 92ye yükseldi

Can kaybı
92'ye yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
İkizlerden acı haber

İkizlerden acı haber

​Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.

Geçmiş olsun <br>canım yavrum

Geçmiş olsun
canım yavrum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı.

Altı sulak araziymiş!

Altı sulak araziymiş!

İzmir'de 91 kişiye mezar olan binaların eski ve yeni görüntüleri.
Minik Elif'in ilk görüntüsü

Minik Elif'in ilk görüntüsü

Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı.
Dokuz kişi gözaltında

Dokuz kişi gözaltında

İzmir'deki depreme ilişkin soruşturmada yeni gelişme.
14 saat boyunca<br> elini bırakmamış

14 saat boyunca
elini bırakmamış

​İzmir'de enkaz altından çıkan dram.
Saatlerin <br>durduğu an: 14.51

Saatlerin
durduğu an: 14.51

İzmir depreminden sonra yürek burkan kare.
Enkaz altında bunları kaydetmiş

Enkaz altında bunları kaydetmiş

İzmir depreminde 10 saat sonra kurtarılmıştı.
Hepimize moral aşıladılar

Hepimize moral aşıladılar

Hayata tutunan çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu.

Kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor.
Burhan<br> Kuzu'ya veda

Burhan
Kuzu'ya veda

​Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Erdoğan da katıldı.
Ne virüs ne deprem

Ne virüs ne deprem

Bebek'te koronavirüsün kol gezdiği ​'Cadılar Bayramı' partisini polis bastı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.