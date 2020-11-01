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Teknoloji Twitter, Filistinlilerin hesaplarını kapatıyor
SOSYAL MEDYA

Twitter, Filistinlilerin hesaplarını kapatıyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın, Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesine tepki içerikli paylaşımlarda bulunan çok sayıda Filistinli aktivistin hesabını kapattığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Filistinli gençler tarafından İsrail'in ihlallerine maruz kalan sosyal medya kullanıcılarının haklarını savunmak için kurulan "Sada Social" isimli merkezin müdürü İyad er-Rifai, yaptığı açıklamada, son dönemde Twitter'in Filistinli aktivistlere ait çok sayıda hesabı kapattığını söyledi.

  • Rifai, kapatılan hesapların, normalleşme ve İsrail'in ilhak planına tepki içerikli paylaşımlarda bulunan kişilerin sayfaları olduğunu kaydetti.

Rifai, Sada Social olarak Twitter yönetimine, pek çok sivil toplum kuruluşunun imzasını taşıyan bir mektup göndererek, söz konusu hesapların kapanmasıyla ilgili tepkilerini ilettiklerini belirtti.

Filistinli Gazeteciler Forumu ise yaptığı açıklamada, Filistinli aktivistlerin hesaplarının, İsrail'in uyguladığı baskı sonucu kapatıldığını kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapmadılar

Açıklamada, İsrail'in, Twitter yönetiminden, son dönemde normalleşme ve ilhak planı karşıtı paylaşımlarda bulunan 128 Filistinlinin hesabının kapatılmasını istediği bilgisine yer verildi.

  • Forum, Twitter yönetiminden, söz konusu karardan vazgeçmesini, düşünce ve ifade özgürlüğüne bağlılık göstermesini istedi.

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır (1979), Ürdün (1994) ve geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in ardından Sudan da İsrail ile ilişkilerini normalleştirmişti.

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