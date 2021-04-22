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Dünya Ukrayna Başbakanı Şmıgal Türkiyeyle turizm iş birliğini güçlendirmek istiyoruz
AVRUPA

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Türkiye'yle turizm iş birliğini güçlendirmek istiyoruz

Ukrayna ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğinin geliştirilmesi için toplantı gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirten Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna ve Türkiye arasında hava ve deniz yollarında seçeneklerin artırılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Türkiyeyle turizm iş birliğini güçlendirmek istiyoruz
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğini geliştirilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye'yle turizm alanında iş birliğini güçlendirmek için hava ve deniz yollarının artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Ukraynalıların Türkiye'yi en çok ziyaret eden turistler arasına girdiğini hatırlatan Şmıgal, "Bu nedenle popüler rotalar için hafta sonu ek seferler ve yeni şehirlere ulaşım açma seçeneklerini değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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