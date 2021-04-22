Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Türkiye'yle turizm iş birliğini güçlendirmek istiyoruz

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğini geliştirilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye'yle turizm alanında iş birliğini güçlendirmek için hava ve deniz yollarının artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Ukraynalıların Türkiye'yi en çok ziyaret eden turistler arasına girdiğini hatırlatan Şmıgal, "Bu nedenle popüler rotalar için hafta sonu ek seferler ve yeni şehirlere ulaşım açma seçeneklerini değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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