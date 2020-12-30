Ukrayna Dışişleri Bakanı: Türkiye’yi stratejik ortağımız olarak görüyoruz

Türkiye ile ticaret anlaşması imzalamak için görüşmeler yapan Ukrayna'dan, söz konusu anlaşma sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin son derece önemli olduğunun altını çizerek sürece ilişkin şunları söyledi:

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"Dostumuz ve stratejik ortağımız olarak gördüğümüz Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması’na ilişkin görüşmelerimiz devam ediyor. Delegelerin görüşmesinin ardından iki ülkenin çıkarları açısından en zor aşamaya geldik. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde atmosfer ne kadar iyi olursa, Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması da o kadar kolay olur. İki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantı da bu anlaşmanın başarısında rol oynayacak."

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DÜNYA Bakan Akar ve Çavuşoğlu Ukrayna Başbakanı ile görüştü: Serbest ticaret anlaşmasının imzalanması çok yakın