Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiyeyi stratejik ortağımız olarak görüyoruz
AVRUPA

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Türkiye’yi stratejik ortağımız olarak görüyoruz

Ukrayna ve Türkiye arasında görüşmeleri süren ticaret anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, "Askeri ve ticari konular başta olmak üzere önemli alanlarda işbirliği içerisinde olduğumuz Türkiye’yi dost ve stratejik ortak olarak görüyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Dmitriy Kuleba ve Mevlüt Çavuşoğlu
Dmitriy Kuleba ve Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye ile ticaret anlaşması imzalamak için görüşmeler yapan Ukrayna'dan, söz konusu anlaşma sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin son derece önemli olduğunun altını çizerek sürece ilişkin şunları söyledi:

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna, Bayraktar SİHA'larının alımıyla gerçekten ilgileniyor

"Dostumuz ve stratejik ortağımız olarak gördüğümüz Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması’na ilişkin görüşmelerimiz devam ediyor. Delegelerin görüşmesinin ardından iki ülkenin çıkarları açısından en zor aşamaya geldik. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde atmosfer ne kadar iyi olursa, Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması da o kadar kolay olur. İki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantı da bu anlaşmanın başarısında rol oynayacak."

Bakan Akar ve Çavuşoğlu Ukrayna Başbakanı ile görüştü: Serbest ticaret anlaşmasının imzalanması çok yakın
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Bakan Akar ve Çavuşoğlu Ukrayna Başbakanı ile görüştü: Serbest ticaret anlaşmasının imzalanması çok yakın
  • Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyaret düzenlemişti. Görüşmelerde askeri, sosyal, siyasi konuların yanı sıra turizm ve ticaret gibi konular da ele alınmıştı.
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