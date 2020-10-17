İş birliği derinleşiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nde biraraya geldi. İki liderin 1 saat 45 dakika süren görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Ardından Erdoğan ve Zelenski ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Bugün gerek ikili, gerekse heyetler arası, ardından dar kapsamlı yaptığımız görüşmelerle gerçekten Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları az önce attığımız imza ile gerçekleştirdik. Arayı fazla açmadan sayın Zelenki’yle bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki güçlü irademizin bir tezahürüdür. İmzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

OYNAT 00:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ukrayna'dan 'Bilge Prens Nişanı' Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy başkanlığındaki 1 saat 15 dakika süren heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün desteklenmesindeki önemli kişisel katkıları nedeniyle 'Birinci Derece Bilge Prens Nışanı' ile ödüllendirildi. BiP'te paylaş

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İŞ BİRLİĞİMİZ GELİŞİYOR

“Bugün değerli dostumla yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizdeki konuları etraflıca gündeme aldık. İş birliğimiz savunma sanayinden, turizmden sağlık turizmine geniş yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme konusunda sayın Zelenski’yle hemfikiriz.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE MUTABIKIZ

Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimimiz kapsamında aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız.

İki liderin görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından Ukrayna Devlet Nişanı verildi.

DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Ukrayna’yı bölgede kritik bir ülke olarak görüyoruz, Kırım dahil toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Türkiye Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insanı bağların önemli unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamlarıyla desteğimiz devam edecektir. 27 Temmuz’dan boyuna sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı adına elimizden gelen desteği göstermeye hazırız.”

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DESTEĞİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise “Diyaloğumuz dinamik bir şekilde sürüyor. Hiçbir virüs aramızdaki dostluğa engel olamaz. Ukrayna ve Türkiye stratejik ortaklığını geliştirmeye ve karşılıklı çıkarların olduğu her alanda hazırlar. Türkiye’nin Ukrayna’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için çok önemlidir. İşgal altındaki Kırım’da insan haklarının korunmasını sağlamak için BM Genel Kurulu’nun 75. oturum çerçevesinde yakın iş birliği içerisinde çalışacağız. Türkiye’yi Kırımlıların haklarını korumak ve işgalden kurtarmak için uluslararası ortakları birleştirme amacı olan Kırım projesine davet ettim. Bu projeyi desteklemeye ve orada aktif bir şekilde rol almaya hazır olduğunuz için minnettarım” dedi.

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Karadeniz’de ortak çalışma

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sonrası ortak bildiri yayımlandı. Bildiriden öne çıkanlar şöyle: Bölgesel mekanizmalar ve NATO aracılığıyla Karadeniz bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmesine yönelik ortak çabaların önemine dikkat çekiyoruz. Deniz Kuvvetlerimiz arasında kapsamlı iş birliğinin geliştirilmesine özel önem vermeye devam ediyoruz. Siyasi ve güvenlik konularında Ukrayna-Türkiye diyaloğu için Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımı ile ‘iki artı iki’ formatında (Quadriga) yıllık toplantılar düzenlenmesini içeren yeni bir format hazırlanmasına karar vermiş olduğumuzu açıklıyoruz. Ticari ve Ekonomik İş birliği Komisyonu çerçevesinde iş birliğinin yoğunlaştırılmasına olan ihtiyacı vurguluyoruz. Ukrayna’daki ‘Büyük İnşaat’ programının sağladığı fırsatları dikkate alarak, Türk şirketlerinin Ukrayna’daki, altyapı başta olmak üzere, projelerin uygulanmasındaki payının artırılması yönündeki iş birliğimizi sürdürüyoruz.

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Bölgede Türkiye’siz hiçbir şey olmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olduğunu söyleyerek, “Bölgede Türkiye olmadan hiç bir şey olmaz” dedi. Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerini değerlendiren Zelenski, “Bugünün karmaşık ve çelişkili dünyasında, iki ülke halklarının bir arada olması kesinlikle anlaşılır. Biz sadece komşu değiliz. Dünyaya birlikte her milletin sesinin tam anlamıyla duyulması gerektiğini söylüyoruz. Bu ve çok daha fazlası bizi birleştiriyor” diye konuştu. İki ülkenin stratejik ortaklığının uzun vadeli dostluk, karşılıklı saygı ve toplumların duygularının bilgece anlayışı temelinde kurulu olduğunu vurgulayan Ukraynalı lider, Ukrayna’ya yönelik tutarlı ve samimi desteğinden dolayı Türkiye’ye minnettar olduklarını söyledi. Zelenskiy, Ukrayna’nın Türkiye ile iş birliğini geliştirirken, aynı zamanda NATO’ya entegrasyon yolunda çaba sarf ettiğini belirterek, “Ülkenizin silahlı kuvvetleri, kabiliyet ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ordularından biri. Kırım’ın bir an önce Ukrayna devletinin kontrolüne geri dönmesi için Türkiye’nin ciddi rol oynayacağını umuyoruz. Bölgemizde Türkiye olmadan bir şeyi çözüme bağlamak mümkün mü? Tabii ki hayır” dedi.