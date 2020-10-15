Erdoğan'ın açıklayacağı doğalgaz müjdesine yönelik ilk iddia: 400 milyar metreküpün üzerinde Erdoğan müjdeyi verdi ilk iddia ortaya atıldı: 400 milyar metreküpün üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" diyerek duyurduğu doğalgaz müjdesinin detayları da ortaya çıkmaya başlıyor. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı öne sürüldü.

Haber Merkezi 15 Ekim 2020, 08:19 Son Güncelleme: 15 Ekim 2020, 08:35 Diğer