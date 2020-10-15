Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Erdoğan müjdeyi verdi ilk iddia ortaya atıldı 400 milyar metreküpün üzerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan'ın açıklayacağı doğalgaz müjdesine yönelik ilk iddia: 400 milyar metreküpün üzerinde

Erdoğan müjdeyi verdi ilk iddia ortaya atıldı: 400 milyar metreküpün üzerinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" diyerek duyurduğu doğalgaz müjdesinin detayları da ortaya çıkmaya başlıyor. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı öne sürüldü.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de keşfedilen gazda yeni oranı cumartesi günü açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de keşfedilen gazda yeni oranı cumartesi günü açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Karadeniz'de doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini cumartesi günü ziyaret edeceğini belirterek, "Fatih'in keşfettiği doğal gaz haberi milletimizi sevince boğmuştur. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde inceleyerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

400 MİLYAR METREKÜBÜN ÜZERİNDE

Habertürk'ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ilk kuyuda sondaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalar ilerledi ve rezerv miktarının, 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı ifade ediliyor.

'Cumartesi günü Karadeniz'deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız'
OYNAT 01:05
'Cumartesi günü Karadeniz'deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız'

  • Sahayla ilgili diğer bazı ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bölgede, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor.

Karaya ilk gaz teslimi, 31 Aralık 2023. Tuna-1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya gaz sahasında, 2025 yılı sonuna dek açılması hedeflenen toplam 30 dolayında kuyudan, 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede (en üst noktada) yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor.

TOPLAM GAZ TALEBİNİN YÜZDE 25-30'U YERLİ ÜRETİMDEN KARŞILANACAK

Türkiye'de, yıllık 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. Bu miktar, Türkiye'nin yıllık toplam gaz talebinin yüzde 25-30'unun yerli üretimden karşılanması anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor, cumartesi günü açıklayacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor, cumartesi günü açıklayacağız
Abone Ol Google News
Parayla asker topluyorlar

Parayla asker topluyorlar

​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi.
400 milyarmetreküpün üzerinde

400 milyar
metreküpün üzerinde

​Erdoğan müjdeyi verdi ilk iddia ortaya atıldı.
Ermenistana darbe üstüne darbe: Albay Vahagn Asatryanöldürüldü

Ermenistan'ın<br>gözü döndü

Ermenistan'ın
gözü döndü

Misket bombası ve fosfor gazı kullanmaya başladı.
Salda Gölü için önemli gelişme

Salda Gölü için önemli gelişme

Vali duyurdu: 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak.
Bir ay<br>ulaşıma kapandı

Bir ay
ulaşıma kapandı

Dağ yolunda ​kilometrelerce araç trafiği oluştu.
Geri döndük <br>ama kazanamadık

Geri döndük
ama kazanamadık

​A Milli Takımımız geriden geldi ancak galibiyeti elde edemedi.
3 kat daha<br>kötü durumdayız

3 kat daha
kötü durumdayız

​Validen koronavirüsle ilgili korkutan açıklama.
Terör örgütü<br>TTB'ye el koydu

Terör örgütü
TTB'ye el koydu

Türk Tabipleri Birliği'nin imtiyazı elinden alınacak.
Özür yetmez<br>derhal istifa

Özür yetmez
derhal istifa

​Engin Yıldırım kimin adamı ve kimler adına konuşuyor?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.