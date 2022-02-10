Dünya Ukrayna krizi Avrupalı devletleri birbirine düşürdü Şimdi de Polonya kavgası
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Ukrayna krizi Avrupalı devletleri birbirine düşürdü: Şimdi de Polonya kavgası

Rusya-Ukrayna krizinde karşı karşıya gelen ABD ve İngiltere (Anglosaksonlar) ile Avrupa bu kez Polonya üzerinden bilek güreşine tutuştu. İngiltere geçen hafta Ukrayna ve Polonya ile yeni bir güvenlik anlaşmasına hazırlandıklarını duyurmuştu. İngiltere’nin partneri, Polonya’ya asker yığan ABD. Almanya ve Fransa ise kendilerini devre dışı bırakacak anlaşmaya karşı Berlin’de Polonya ile birlikte “Weimar Üçlüsü”nü topladı.

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Muhammed Vefa Yürekli Yeni Şafak
Ukrayna krizi Avrupalı devletleri birbirine düşürdü: Şimdi de Polonya kavgası
ABD askerleri Polonya'da.

Ukrayna sınırında Rusya ve Batı arasındaki jeopolitik gerilim had safhaya çıkarken, Avrupa ve Anglosaksonlar (ABD, İngiltere) Polonya üzerinde hakimiyet kurmak için bilek güreşine tutuştu.

AUKUS ittifakı ile Fransa’ya 66 milyar dolarlık çelme takan İngiltere ve ABD, Polexit dedikodularının yüksek sesle dillendirildiği bir dönemde, gözünü Avrupa’nın göbeğinde AUKUS benzeri bir ittifak kurmak için Polonya’ya dikti.

Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin Ukrayna ve Polonya ile gerçekleştirdiği toplantıda, yeni bir güvenlik anlaşmasının zemininin hazırladığı duyuruldu. Brüksel’i devre dışı bırakacak olan anlaşmaya karşın alarm durumuna geçen Avrupa Birliği’nin (AB) iki lokomotif ülkesi Fransa ve Almanya ise Berlin’de Polonya ile üçlü zirve gerçekleştirdi.

AVRUPA’NIN GÖBEĞİNDE HAMLE

İngiltere ve Polonya başbakanları, geçen hafta Ukrayna’da bir araya gelerek üçlü bir zirve gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bölgesel güvenliği güçlendirmek amacıyla işbirliğine ilişkin üçlü bir belge imzalamalıyız” sözleriyle, Avrupa’nın göbeğinde, AUKUS benzeri olası bir ittifakı gündeme getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Polonya ve İngiltere’den oluşan üçlü bir ittifak kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtmesi, Berlin ve Paris’te alarma sebep oldu.

WEIMAR ÜÇLÜSÜ VURGUSU

Bu gelişmeden hemen bir hafta sonra, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrjez Duda ile Ukrayna krizi ekseninde Berlin’de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından üç lider bir ortak basın toplantısı düzenledi. İlk sözü alan ve konuşması sırasında “Weimar üçlüsü” vurgusu yapan Scholz, üç ülkenin ortaklaşa hareket edeceğini ve Avrupa’nın güvenliği için çalışacağını vurguladı. Macron ise, üç liderin geçen hafta anlaştığını ve bu anlaşmanın önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini söyledi.

GİZLİ ORTAK ABD

İngiltere’nin Polonya girişiminde gizli ortağı ABD, Ukrayna krizini fırsata çevirerek, Polonya’ya binlerce asker yığdı. Washington yönetimi geçtiğimiz günlerde Polonya’da mevcut 4 bin ABD askeri sayısına bin 700 kişilik bir takviye yapacağını açıklamıştı.

Polonya’daki asker sayısını 6 bin civarına yükseltecek olan ABD, birliklerin başına da Afganistan’dan çekilme fiyaskosunu yöneten ve 11 Eylül 2021 tarihinde ülkeden ayrılan son ABD askeri olarak sembolleşen Tümgeneral Christopher Donahue’yu atamıştı.

Şi de devrede

  • Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilen 2022 Kış Olimpiyatları’nın açılış törenine katılan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirmişti. Şi, Polonya lideri ile buluşmasında iki ülkenin ticaret, ulaştırma ve lojistik alanında iş birliğini daha ileri götürmesi gerektiğini vurgulayarak Polonya’nın bir lojistik limanı olarak Çin ve Avrupa arasındaki sanayi ve tedarik zincirinde kilit önemde bir nokta haline gelmesini desteklediklerini belirtmişti.

Hedefleri Suwalki Koridorunu kontrol

Rusya’nın Avrupa’daki toprağı ve askeri üssü Kaliningrad ve Rusya güdümlü Belarus arasında yer alan Polonya, stratejik bir noktada bulunuyor. NATO ve AB üyesi Baltık ülkelerinin birliğe tek kara bağlantısı konumunda olan Polonya-Litvanya arasındaki yaklaşık 100 km’lik sınır hattı, Suwalki koridoru olarak kabul ediliyor. ABD ve İngiltere’nin bu koridoru kontrol ederek ve Polonya’yı kendi taraflarına çekerek, hem Rusya üzerinde baskı oluşturmak, hem de Baltıklarda nüfuzlarını artırmak niyetinde olduğu belirtiliyor.

MİG-31
MİG-31

Nükleer füzeli MİG-31’ler Kaliningrad’da

  • Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre Rusya, nükleer ve konvansiyonel savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip MİG-31’leri Avrupa’daki toprağı olan Kaliningrad’a konuşlandırdı. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Eşbaşkanı Carl Bildt de, hazırladıkları raporlar doğrultusunda Rus yapımı nükleer balistik füzeleri taşıyan 10 veya 11 MiG-31’in, Kaliningrad’da bulunan Chkalovsk Hava Üssü’ne konuşlandırıldığını bildirdi. Raporda Su 27 Flanker tipi Rus avcı jetlerinin de Chkalovsk’de konuşlandırıldığı ifade edildi.
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