ABD ile Avrupa arasına Ukrayna girdi: Batı cephesi bölündü

Rusya’nın Ukrayna’yı kuzeyden ve doğudan kuşatmaya yönelik askeri tahkimatı sürerken, Atlantik İttifakı’nın iki yakası ABD ile Avrupa arasında, Moskova’ya yönelik uygulanacak politikalara ilişkin görüş farklılığı ve çekişme her geçen gün daha fazla su yüzüne çıkıyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın önceki gün Ukrayna meselesine ilişkin “Ukrayna’yı işgal edip etmemek Rusya’ya bağlı. Ancak Ukrayna’ya küçük bir müdahale olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir. Rusya, Batı’yı, ABD’yi ve NATO’yu ciddi anlamda test edecek. Bence Ukrayna’ya girecek” sözleri NATO içindeki ayrışmaya işaret olarak değerlendirildi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Almanya ile birlikte, ABD’den ayrı olarak Rusya ile masaya oturmaya hazırlandıklarına yönelik açıklama da bu ayrışmaya delil gösterildi.

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BIDEN’DAN TEST VURGUSU

Başkanlığının birinci yıldönümünde konuşan Biden, Ukrayna’ya halihazırda 600 milyon dolar değerinde askeri mühimmat gönderdiklerine işaret ederek, “Ukrayna’ya girerse, Rusların can kaybı çok olur” uyarısında bulundu. Ancak ABD Başkanı’nın “(Rusya) Batı’yı, ABD’yi ve NATO’yu ciddi anlamda test edecek” ve “Ukrayna’ya küçük müdahale olursa sonuçları konusunda” tartışma çıkacağını yönelik ifadeleri, Batı içinde Ukrayna konusunda yaşanan görüş ayrılığına gönderme olduğu değerlendirildi.

MACRON’DAN ALTERNATİF FORMAT

ABD ile Avrupa arasında Ukrayna çatlağı gösteren çıkış ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan geldi. Strazburg’ta konuşan Macron, Avrupa’nın ABD’ye bağımlı olmaktan ziyade, Rusya ile kendi başına masaya oturması gerektiğini ve bu konuda Almanya ile çalıştıklarını kaydetti. “Almanya ile Normandiya formatı kapsamında Ukrayna’daki krize siyasi çözüm bulmaya çalışıyoruz.” diyen Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın gelecek haftalarda yeni “istikrar ve güvenlik” stratejisi belirlemesi ve bunu Rusya’ya önermesi gerektiğini söyleyerek adeta ABD’ye alternatif bir müzakere formatının sinyalini verdi.

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ALMANYA HAVA SAHASINI İNGİLİZLERE KAPADI

Rusya ile özellikle enerji alanında önemli işbirliği olan Almanya’nın, Ukrayna’ya silah taşıyan İngiliz askeri kargo uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin vermediği de ortaya çıktı. Batı medyasındaki haberlere göre, Alman hava sahasını kullanamayan İngiliz uçakları Danimarka üzerinden, Ukrayna’ya tanksavar füzelerini ulaştırdı. Berlin yönetimi, Ukrayna’ya silah satışına da karşı çıkmıştı.

ZELENSKY CILIZ TEPKİDEN RAHATSIZ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky dün yaptığı halka sesleniş konuşmasında üstü kapalı olarak Batılı ülkelerdeki bölünmüş görüntü ve cılız çıkışlardan rahatsızlığını aktardı. Zelensky, vatandaşlarını “sakin olmaya” davet ettikten sonra, Ukrayna’nın ortaklarının “sözlerin ötesinde” daha etkili olmaya davet ederek, önemli olan Rusya’nın ne yapacağı değil, dünyanın nasıl tepki göstereceğini bilmek, ifadelerini kullandı.

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Ukrayna sınırındaki Rus askeri yığınağı artıyor.

Rus yığınağı uydu görüntülerinde

ABD ve Batı ülkeler ile Rusya arasında gerilim ve diplomatik müzakereler devam ederken Ukrayna sınırındaki Rus askeri yığınağı artıyor. Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 binden fazla asker yığdığı belirtiliyor. ABD merkezli uydu şirketi Maxar Technologies, bölgedeki Rus yapılanmasının uydu görüntülerini paylaştı. Uydu fotoğrafları ile Klimovo, Bryansk Oblastı, Rusya-Belarus sınırına 130 kilometre mesafede Yelnya bölgesindeki birlikler, Voronez`deki Pogonov eğitim alanında yer alan bazı tank ve topçu birlikleri görüntülendi.

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