Dünya Ukrayna ordusu Harkovda bir yerleşim yerini daha geri aldı
AVRUPA

Ukrayna ordusu Harkov’da bir yerleşim yerini daha geri aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın 200. gününde Harkov bölgesindeki Chkalovske yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta “askeri operasyon” adı altında Ukrayna’ya başlattığı saldırıların 200’üncü gününe girildi. Ukrayna ordusu aylardır birçok bölgede gösterdiği direnişle saldırıları püskürtmeyi başarırken, Rusya bazı toprakların kontrolünü ele geçirdi. Herson ve Harkov yönüne doğru taarruza geçen Ukraynalı birlikler, Kiev yönetimine göre Eylül ayının başından bu yana 3 bin kilometre kareden fazla alanın kontrolünü Ruslardan geri aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ukrayna ordusu Harkov’da bir yerleşim yerini daha geri aldı
Arşiv

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın 200. gününde Harkov bölgesindeki Chkalovske yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta “askeri operasyon” adı altında Ukrayna’ya başlattığı saldırıların 200’üncü gününe girildi. Ukrayna ordusu aylardır birçok bölgede gösterdiği direnişle saldırıları püskürtmeyi başarırken, Rusya bazı toprakların kontrolünü ele geçirdi. Herson ve Harkov yönüne doğru taarruza geçen Ukraynalı birlikler, Kiev yönetimine göre Eylül ayının başından bu yana 3 bin kilometre kareden fazla alanın kontrolünü Ruslardan geri aldı.
Ukraynalı askerlerin Harkov’da ilerleyişi sürüyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaşın 200. gününde yaptığı açıklamada Harkov bölgesindeki Chkalovske yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını duyurdu. Zelenskiy, “Bir özgür yerleşim yeri daha. Ukrayna bayrağı Harkov bölgesindeki Chkalovske’ye geri döndü. Bu, her yerde böyle olacak. İşgalcileri Ukrayna’nın her şehrinden ve köyünden kovacağız” ifadelerini kullandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Valeriy Zaluzhnyi ise, "Harkov yönünde sadece güney ve doğuya değil, kuzeye de ilerlemeye başladık. Rusya devlet sınırına 50 kilometre var" dedi. Zaluzhnyi, Eylül ayının başından bu yana 3 bin kilometrekareden fazla alanın Ruslardan geri alındığını ifade etti.

Rus ordusunun İzyum kentinden geri çekilmesi, Batı medyasında “Rus kuvvetlerinin Mart ayında başkent Kiev’den geri çekilmesinin bu yana en büyük yenilgisi” olarak yorumlandı. Binlerce Rus askerinin geri çekilirken mühimmat ve teçhizatı bıraktığı belirtildi.

Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Ele geçirdik
DÜNYA
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Ele geçirdik

Rusya Ukrayna’nın kaybını açıkladı
DÜNYA
Rusya Ukrayna’nın kaybını açıkladı
Toplu ulaşıma kış tarifesi

Toplu ulaşıma kış tarifesi

​İstanbul'da yarın bu saatlerde ücretsiz olacak.
30 günde 30 şehir gezdi

30 günde 30 şehir gezdi

​Bisikletiyle 4 bin kilometre yol yaptı
İsviçre’de doğalgazı fazla açanları şikayet edenlere para ödülü

Tarih verildi: Geri sayım başladı.

​İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...

​Özelliğini öğrenince çok şaşıracaksınız.

​İstanbul trafiğinde okul hazırlığı

​Bakan Nebati: Borsa İstanbul iki aydır rekor üstüne rekor tazeliyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.