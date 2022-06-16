Rusya Ukrayna’nın kaybını açıkladı

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’daki hedefleri vurduklarını belirten Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 2 kontrol merkezi, Harkiv bölgesinde Pyatihatki yerleşim birimi yakınlarında elektronik savaş istasyonu, Toçka-U balistik füze fırlatıcısı ve Harkiv bölgesinde Barvenkovo yerleşim birimi yakınlarında ‘Uragan’ çok namlulu roketatarın yok edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin 57 askeri bölgeyi ateş altına aldığını kaydederek, 3 komuta merkezi, Sumi bölgesinde Reçki yakınlarında Buk-M1 hava savunma sistemi ve Harkiv civarında zırhlı araç onarımı yapan bir noktanın vurulduğunu dile getirdi.

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Hava saldırıları sonucunda 280’den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini aktaran Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Mazanovki yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir adet Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

Konaşenkov, Harkiv ve Luhansk bölgelerinde farklı yerlerde 7 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu belirtti.

Rus füze ve topçu birliklerinin bir gün içinde Ukrayna’ya ait 195 askeri bölge, 34 kontrol merkezi ve 42 topçu birliğini ateş altına aldığını kaydeden Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 200’den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğine işaret etti.

Konaşenkov, "Ukrayna’ya ait bugüne kadar 204 uçak, 131 helikopter, 1218 insansız hava aracı, 340 hava savunma füze sistemi, 3 bin 569 tank ve zırhlı araç, 526 çok namlulu roketatar, 1968 obüs ve havan topu, 3 bin 647 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.



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