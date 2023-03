Ukrayna: Rusya için özel mahkeme kurulmasına ilişkin 2. toplantı bu ay yapılacak

Rusya Devlet Başkanı Putin Rusya'nın, ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan New START anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Yaşanan bu gelişme, küresel silah kontrol mimarisinin parçalanması ihtimalini ve New START Antlaşması'nı dünyanın gündemine taşıdı. Rusya tarafından atılan bu adım akıllara şu soruları getirdi: Küresel stratejik eşitlik bozuluyor mu? Dünya yeni bir nükleer savaşa mı hazırlanıyor? New START anlaşmasının askıya alınması ne anlama geliyor?