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İŞKUR iş ilan ile 181 bin 264 personel alımı yapılıyor: Bakan Işıkhan: ‘İşverenler işçi arıyor’ diyerek duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu istihdam kurumu İŞKUR'un anlık verilerine göre, Türkiye'de farklı meslekte 181 bin 264 personel arandığını söyledi. İşte İŞKUR iş ilanları başvuru ekranı.

10:49 - 16/05/2024 Thursday
Yeni Şafak
İŞKUR işçi alımı iş ilanları
İŞKUR işçi alımı iş ilanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin” dedi.

İŞKUR farklı meslekte 2 bin 374 işçi alımı yapıyor

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.

İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaşıldığını vurgulayan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un anlık verilerine göre, işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. 'İş arıyorum' diyen İŞKUR'a gelsin." ifadesini kullandı.

İŞKUR iş ilan başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR açık iş ilanlarına İŞKUR'un sistemindeki açık işlere "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx" adresinden ulaşılabiliyor.


Kamu personeli alım iş ilanları: KPSS'li KPSS'siz çok sayıda kadrolu ve sözleşmeli eleman alınacak! Hangi kurum alım yapıyor?

Kamu personel alım ilanları iş başvurusu yapacak tarafından yakından takip ediliyor. Kamu alımları iş ilanları, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu pozisyonlar için açtıkları ilanlardır. Kamu personel alımı, memur işçi ilanları, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere personel istihdam edilecek. Kamu işçi ve memur alımı Resmi Gazete iş ilanları yayınlandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Kamu personel alımı iş ilanları, kamu kurumlarında çalışmak isteyenlerin gündeminde. Kamu iş başvurusu için iş ilanları gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve İçişleri Başkanlığı başta olmak üzere kamu kurumları çok sayıda personel alımı yapıyor. Peki KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı-memur işçi ilanları.

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