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Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı detayları, kadro dağılımı başvuru şartları belli oldu

Ankara Üniversitesi 139 sözleşmeli personel alacak. Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı detayları, kadro dağılımı ile başvuru tarihi ve şartları belli oldu. İşte detaylar.

09:06 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ankara Üniversitesi personel alımı
Ankara Üniversitesi personel alımı

Ankara Üniversitesi personel alımı yapacak. Konu ile ilgili haber İlan.gov.tr adresinde yayınlandı.

Ankara Üniversitesi tarafından konuya ilişkin yayınlanan ilan şu şekilde:

"Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesine göre üniversitemize, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır."

Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 92 hemşire, 15 sağlık teknikeri, 13 destek personeli, 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 büro personeli, 1 tekniker, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık personeli ve 1 röntgen teknisyeni olmak üzere 139 sözleşmeli personel alınacak.

Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?

Adaylar, başvurularını "https://personeldb.ankara.edu.tr" internet sitesinden 15-29 Mayıs tarihleri arasında yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asıl ve yedeklerin listesi, https://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecek. Hemşire pozisyonu için asıl sayı kadar yedek, diğer pozisyonlar için ise 2 katı kadar yedek belirlenecek.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek, yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacak.


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