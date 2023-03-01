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Dünya

Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a İHA ile saldırı girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Kırım yarımadasına insansız hava araçları (İHA) ile büyük bir saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı.

16:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Diğer
10 İHA etkisiz hale getirildi.

10 İHA etkisiz hale getirildi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kırım yarımadasına saldırıda bulunduğunu belirterek,
"Kırım yarımadasındaki nesnelere yönelik İHA'larla büyük bir saldırı girişimi engellendi."
ifadesini kullandı.

'10 İHA etkisiz hale getirildi'

Ukrayna'ya ait 6 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, 4 İHA'nın da elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildiren Konaşenkov, saldırılarda zayiat ve yıkım olmadığını kaydetti.

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 391 uçak, 211 helikopter, 3 bin 281 insansız hava aracı, 406 hava savunma füze sistemi, 8 bin 86 tank ve zırhlı araç, 1045 çok namlulu

roketatar, 4 bin 240 obüs ve havan topu, 8 bin 621 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Rusya'da dün başkent Moskova yakınları dahil Krasnodar bölgesi ile Adige Cumhuriyeti'ne ve Belgorod şehrine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmişti.


"Saldırı düzenlemediklerini söyleyen Ukrayna yetkililerine inanmıyoruz"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın Kiev güçlerinin Rusya topraklarına saldırı düzenlemediği yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya
“Ona inanmıyoruz”
yanıtını verdi.




#Kırım
#Rusya
#Ukrayna
#İHA
43 dakika önce
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Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a İHA ile saldırı girişimi engellendi
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