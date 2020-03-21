Dünya Ukraynada koroanvirüs vaka sayısı 41e yükseldi İlk hasta taburcu edildi
ASYA

Ukrayna'da koroanvirüs vaka sayısı 41'e yükseldi: İlk hasta taburcu edildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Ukrayna’da da yayılmaya devam ediyor. Ülkede 3 hasta hayatını kaybederken, vaka sayısı 41’e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Ukrayna’nın Çernovtsi, Kiev, Jitomir ve Dnipropetrovsk illerinde koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi.
Ukrayna’nın Çernovtsi, Kiev, Jitomir ve Dnipropetrovsk illerinde koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüse yakalanan kişilerin sayısının 41’e yükseldiğini açıkladı.

  • Ukrayna’da şu ana kadar Çernovtsi’de 25, Jitomir’de 2, Kiev’de 6, Mariupol’de 1, Dnipro’da 2, İvano-Frankivsk’te 2, Lviv’de 1, Harkiv’de 1, Ternopil’de 1 vaka tespit edildi.


İLK HASTA TABURCU OLDU

Ukrayna’da ilk vaka 3 Mart tarihinde Çernovtsi kentinde, İtalya’dan dönen 39 yaşındaki bir erkek hastada tespit edilmişti.

Halka seslenen Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Ukrayna’da koronavirüsten iyileşen ilk kişi, hastaneden taburcu edildi. Kendisini ve tüm ülkemizi kutluyorum” dedi.

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4 İLDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ukrayna’nın Çernovtsi, Kiev, Jitomir ve Dnipropetrovsk illerinde koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi.

Virüsün en fazla yayıldığı Çernovtsi ilinde, 14 yaşın altındaki çocukların, ebeveynleri olmadan sokağa çıkmaları yasaklandı.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, virüsün yayılmasının önüne geçilememesi halinde ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilebileceğini açıkladı.

İngiltere’de marketlerden koronavirüs önlemi: Satışlara kısıtlama getirildi
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İngiltere'nin en büyük süpermarketleri, Tesco, Sainsbury's, Waitrose ve Morrison kişi başına üçten fazla gıda ürünü satışına izin vermiyor.
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Süpermarket zinciri Sainsbury's, şubelerinin, perşembe günleri bir saatliğine sadece 70 yaş üzerindeki müşterilerinin ihtiyaçları için hizmet vereceğini açıkladı.
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Marketin pizza, taze et ve balık satışı yapan ve kafe bölümleri kapatılarak, raflara konması içi daha fazla ürün ve ürünlerin yerleştirilmesi için personel sağlanmış olacak.
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Ayrıca müşteriler tuvalet kâğıdı, sabun ve uzun süreli süt gibi çok talep gören ürünleri kişi başına 2'den fazla satın alamayacak.
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Tesco 24 saat açık olan şubelerinin açılış saatlerini askıya alırken Morrison, müşterilerinden sadece ihtiyaçları kadar satın almaları uyarısı yaptı.
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İngiltere’de marketlerden koronavirüs önlemi: Satışlara kısıtlama getirildi
İnsanların marketlerin açılış saatlerinden itibaren market girişlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu ülkede, süpermarketler büyük talebe karşılık vermekte zorlanmaları nedeniyle satışlara kısıtlama getirdi.


'AVRUPA’DA EN AZ TEST YAPILAN ÜLKE'

Resmi verilere göre Avrupa’da en az koronavirüs vakası kaydedilen ülkelerden biri olan Ukrayna, istatistiksel veriler sunan 'Our World in Data' isimli kuruluşun verilerine göre ise Avrupa’da en az Covid-19 testi yapılan ülkelerin de başında geliyor.

Ukrayna genelinde 3 Nisan tarihine kadar karantina ilan edilmişti. Bu sürenin uzatılabileceği açıklanmıştı.

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