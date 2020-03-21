Dünya İranda koronavirüs ölenlerin sayısı bin 556ya yükseldi
KORONAVİRÜS

İran'da koronavirüs ölenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran'da son 24 saatte 123 kişi daha koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı bin 556'ya yükseldi.

Haber Merkezi İHA AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vakalarında toplam onaylanmış vaka sayısının 20 bin 610 olduğu ve ölenlerin sayısının ise bin 556’ya yükseldiğini açıkladı.

Cihanpur son 24 saat içerisinde 966 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde 966 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 123’ü hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı bin 556’ya ulaştı” dedi.

Cihanpur, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 7 bin 635 kişiye ulaştı” açıklamasında bulundu.

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