Çin’de 3 günden bu yana koronavirüs vakalarında bir artış görülmedi: Ölü sayısı ise 3 bin 255 oldu

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin anakarasında yeni koronavirüs salgınında yedi kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının 3 bin 255’e ulaştığını açıkladı. Komisyon, 41 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu bilgisini verdi.
- Vakaların 14’ünün başkent Pekin’de, 4’ünün Şanghay’da ve 7’sinin Guangdong eyaletinde görüldüğü aktarılırken, yurt dışı kaynaklı vakaların toplam sayısı 269’a yükseldi. Böylelikle, Çin’de şu ana kadar tespit edilen Covid-19 vakalarının sayısı 81 bin 8’e çıktı.
Komisyon, Çin anakarasında dün 590 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini, şu ana dek taburcu edilen hasta sayısının ise 71 bin 740’a ulaştığını da bildirdi.