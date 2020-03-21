Çin’de 3 günden bu yana koronavirüs vakalarında bir artış görülmedi: Ölü sayısı ise 3 bin 255 oldu Koronavirüs salgınında Çin’de 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 255’e yükseldi.

Haber Merkezi 21 Mart 2020, 12:28 Son Güncelleme: 21 Mart 2020, 12:38 İHA