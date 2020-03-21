Dünya Çinde 3 günden bu yana koronavirüs vakalarında bir artış görülmedi Ölü sayısı ise 3 bin 255 oldu
ASYA

Çin’de 3 günden bu yana koronavirüs vakalarında bir artış görülmedi: Ölü sayısı ise 3 bin 255 oldu

Koronavirüs salgınında Çin’de 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 255’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Çin'den yayılan koronavirüs tüm dünyaya yayıldı.
Çin'den yayılan koronavirüs tüm dünyaya yayıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin anakarasında yeni koronavirüs salgınında yedi kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının 3 bin 255’e ulaştığını açıkladı. Komisyon, 41 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu bilgisini verdi.

  • Vakaların 14’ünün başkent Pekin’de, 4’ünün Şanghay’da ve 7’sinin Guangdong eyaletinde görüldüğü aktarılırken, yurt dışı kaynaklı vakaların toplam sayısı 269’a yükseldi. Böylelikle, Çin’de şu ana kadar tespit edilen Covid-19 vakalarının sayısı 81 bin 8’e çıktı.

Komisyon, Çin anakarasında dün 590 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini, şu ana dek taburcu edilen hasta sayısının ise 71 bin 740’a ulaştığını da bildirdi.

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