Dünya Ukraynadan TürkAkım iddiası Rusya sabotaj planlıyor
AVRUPA

Ukrayna'dan TürkAkım iddiası: Rusya sabotaj planlıyor

Ukrayna, Rusya Fedarasyonu'nun, Türk Akımı doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj hazırlığında olduğunu öne sürdü.

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Haber Merkezi AA
Ukraynadan TürkAkım iddiası: Rusya sabotaj planlıyor
Foto/arşiv

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Rusya'nın enerji altyapılarını hedef alarak Avrupa ülkelerine şantaj girişimlerinde bulunduğu savunularak "Ukrayna, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik terör planları konusunda ortaklarını sürekli uyarıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rus tarafının, teknik nedenleri bahane göstererek doğal gaz akışlarını kesmesi, gaz ödemelerinin sadece Rus Rublesi olarak yapılmasını talep etmesi gibi davranışlarla Avrupa'yı "zor durumda bırakma" çabasında olduğu, Avrupa'nın ise buna karşı enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin şantajdan teröre, enerji altyapısına fiziksel hasar vermeye geçmeye karar verdi."

Ayrıca Rusya'nın bir yandan Avrupa'ya enerji tedarik yollarını kesmeye, diğer yandan da onu Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını açmak için ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

TürkAkım projesiyle Rus gazı Türkiye'den Avrupa'ya gidiyor
EKONOMİ
TürkAkım projesiyle Rus gazı Türkiye'den Avrupa'ya gidiyor

AA
AA

"UKRAYNA'NIN ELİNDE BENZER PLANLARA DAİR BİLGİLER VAR"

Rusya'nın, Kuzey Akım 2'yi açmak konusunda Almanya'yı ikna etmek için Ukrayna'ya gaz sevkiyat altyapılarına "zarar" vermek amacıyla hazırlıklar yaptığı ve bu konuda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kamuoyuna uyarıda bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Moskova yönetiminin Ukrayna'yı, Batılı ülkelerin enerji altyapılarına karşı eylemleri planlamakla suçladığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna, bu tür suçlamaları kesinlikle reddediyor." ifadesi kullanıldı.

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