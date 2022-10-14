Rusya’ya karşı hava kalkanı: 15 ülke birlikte harekete geçiyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen 14 üye ülkenin bakanları ile Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen “Avrupa Sema Kalkanı Girişimi”nin geliştirilmesine yönelik niyet mektubunu imzaladı.

Almanya’nın öncülüğünde başlatılan girişim, katılımcı ülkeler tarafından ortak hava savunma teçhizatı ve füze alınarak Avrupa’da hava ve füze savunma sistemi oluşturmayı hedefliyor.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu taahhüt, Rusya’nın Ukrayna’da sivilleri öldürdüğü ve kritik altyapıyı yok ettiği acımasız ve ayrım gözetmeyen füze saldırılarına tanık olduğumuz günümüzde daha da önemli. Bu çerçevede Almanya’nın Avrupa Sema Kalkanı Girişimi’ni başlatma konusundaki öncülüğünü güçlü bir memnuniyetle karşılıyorum" dedi

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Katılımcı ülkelerin ortak bir hava savunma sistemi oluşturmasını sağlayan girişimde, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Birleşik Krallık yer alıyor.