Dünya Rusyaya karşı hava kalkanı 15 ülke birlikte harekete geçiyor
AVRUPA

Rusya’ya karşı hava kalkanı: 15 ülke birlikte harekete geçiyor

NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya, Avrupa’nın hava savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" konusunda anlaşmaya vardı. Katılımcı ülkelerin ortak bir hava savunma sistemi oluşturmasını sağlayan girişimde, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Birleşik Krallık yer alıyor.

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Haber Merkezi İHA
Rusya’ya karşı hava kalkanı: 15 ülke birlikte harekete geçiyor
Foto/arşiv

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen 14 üye ülkenin bakanları ile Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen “Avrupa Sema Kalkanı Girişimi”nin geliştirilmesine yönelik niyet mektubunu imzaladı.

Almanya’nın öncülüğünde başlatılan girişim, katılımcı ülkeler tarafından ortak hava savunma teçhizatı ve füze alınarak Avrupa’da hava ve füze savunma sistemi oluşturmayı hedefliyor.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu taahhüt, Rusya’nın Ukrayna’da sivilleri öldürdüğü ve kritik altyapıyı yok ettiği acımasız ve ayrım gözetmeyen füze saldırılarına tanık olduğumuz günümüzde daha da önemli. Bu çerçevede Almanya’nın Avrupa Sema Kalkanı Girişimi’ni başlatma konusundaki öncülüğünü güçlü bir memnuniyetle karşılıyorum" dedi

Katılımcı ülkelerin ortak bir hava savunma sistemi oluşturmasını sağlayan girişimde, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Birleşik Krallık yer alıyor.

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