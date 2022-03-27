Ukraynalı çocukların çizdiği resimlerde mezar, kan, silah var

Konyaaltı Belediyesi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ailelere ve çocuklarına kurs merkezini açtı. Cumartesi ve pazar günleri açılan kurs merkezinde 48 Ukraynalı öğretmen ve 340 öğrenci eğitim görüyor. Burada çocuklar psikolojik desteğin yanı sıra, çeşitli eğitimleri alma imkanı buluyor.

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DHA

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kurs merkezini ziyaret ederek hem çocuklar ile hem de aileleriyle sohbet etti. Aileleri dinleyen Esen, çocuklarla da fotoğraf çektirdi. Başkan Esen ile sohbet esnasında bazı Ukraynalı ailelerin duygulandığı ve ağladığı görüldü.

DHA

"EĞİTİMDEN GERİ KALMAMALARI İÇİN KURS MERKEZLERİMİZİ AÇTIK"

Şiddetin günümüzde devletler arasında sürdüğüne dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Gerginliğin yükselmeye başladığı andan itibaren işin bu noktaya gelmemesi için tüm dünya elinden geleni yaptı. Fakat, tek kişinin karar verdiği, uzlaşmanın fikir birliğinin olmadığı ülkelerde bu tip sonuçlar oluyor. Günümüzde bile savaş ortamından dolayı çocuklarımızı, kadınlarımızı ve masumları baş başa bıraktı. Savaşın çıkmasıyla beraber insanlar evlerinde, ülkelerinde güvenli yaşayamaz hale geldi. Biz de Konyaaltı ilçemize gelen öğrencilerimize eğitim, sosyalleşme imkanlarından geride kalmamaları için Ukraynalı gönüllü öğretmenlerimizle beraber program hazırladık. Eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması adına 340 öğrencimizi burada ağırlıyoruz. Okul öncesi dönemden başlıyor, lise son sınıfa kadar öğrenci bulunuyor" dedi.

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DHA

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yetimhanede yaşayan bazı çocuklar ve siviller güvenlik nedeniyle trenle Polonya'ya tahliye edildi. Yethimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi'nin Ukraynalı ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonrası, 159 yetim çocuk ve 26 bakım personelinin Türkiye'ye kabul edilmesi kararı alındı. Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya dün akşam gelmesi beklenen uçak, bugün saat 11.00 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Çocukları havalimanında Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı. Yetim çocukların, ilk aşamada Antalya'da otelde kalacakları öğrenildi. Oyuncak ayıcığını yanından ayırmadı<br><br>Kafilede yer alan 7 yaşındaki Sonya Horenko, savaştan eşyaları ile birlikte kurtarabildiği oyuncak ayıcığını bir an olsun elinden bırakmadı. Küçük çocuğun ayıcığı 2 yıl önce satın aldığı ve en iyi arkadaşı olduğu öğrenildi. Ayrıca Türkiye’de olmaktan ötürü mutlu olduğu ve Türk halkına teşekkür ettiği ifade edildi. Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'ya tahliye edilen yetimhanede yaşayan 159 yetim çocuk ve 26 bakım personeli, Antalya'ya geldi.

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"'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Öğrencileri ziyarete geldiğini ifade eden Başkan Esen, "Savaşın psikolojisini üzerlerinden atmaları çok zor. Eğitim ile ilgili kurslarla burada psikolojiyi daha az yaşamalarını istiyoruz. Savaşın bir an evvel sona ermesini ve çocuklarımızın ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Burada kendi ülkelerinde gördükleri eğitime benzer kurslar görüyorlar" diye konuştu.

"KENDİLERİNİ ÇOK ÜZGÜN HİSSEDİYORLAR"

Kurs merkezinde çocuklara gönüllü eğitim veren psikolog Irina Chemadurova, çocuklardan içinden geçen duyguları resme dökmelerini istediklerini söyledi.

Chemadurova, çocukların yaptıkları resimlerde özellikle savaşta tanık oldukları olayları çizdiğini kaydederek, "Çocuklar resimlerde yaşadıkları travmaları, hissettiklerini çiziyor. Yaptıkları resimlerde mezar var, kan var, silah var. Resimlerde de görüldüğü gibi çocuklar kendilerini çok üzgün hissediyor. Eve dönmeyi çok istiyorlar" dedi.