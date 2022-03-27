Dünya Ukraynalı çocukların çizdiği resimlerde mezar, kan, silah var
AVRUPA

Ukraynalı çocukların çizdiği resimlerde mezar, kan, silah var

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalı ailelerin 340 çocuğuna, 48 gönüllü Ukraynalı öğretmenle birlikte kurs merkezini açtı. Psikolog Irina Chemadurova, "Çocuklara içindeki duyguları yaşatan resim çizmelerini istedik. Çocuklar yaşadıkları travmaları çiziyor. Resimlerde mezar, kan, silah var" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ukraynalı çocukların çizdiği resimlerde mezar, kan, silah var
Ukraynalı çocukların çizdiği resim

Konyaaltı Belediyesi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ailelere ve çocuklarına kurs merkezini açtı. Cumartesi ve pazar günleri açılan kurs merkezinde 48 Ukraynalı öğretmen ve 340 öğrenci eğitim görüyor. Burada çocuklar psikolojik desteğin yanı sıra, çeşitli eğitimleri alma imkanı buluyor.

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Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kurs merkezini ziyaret ederek hem çocuklar ile hem de aileleriyle sohbet etti. Aileleri dinleyen Esen, çocuklarla da fotoğraf çektirdi. Başkan Esen ile sohbet esnasında bazı Ukraynalı ailelerin duygulandığı ve ağladığı görüldü.

DHA

"EĞİTİMDEN GERİ KALMAMALARI İÇİN KURS MERKEZLERİMİZİ AÇTIK"

Şiddetin günümüzde devletler arasında sürdüğüne dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Gerginliğin yükselmeye başladığı andan itibaren işin bu noktaya gelmemesi için tüm dünya elinden geleni yaptı. Fakat, tek kişinin karar verdiği, uzlaşmanın fikir birliğinin olmadığı ülkelerde bu tip sonuçlar oluyor. Günümüzde bile savaş ortamından dolayı çocuklarımızı, kadınlarımızı ve masumları baş başa bıraktı. Savaşın çıkmasıyla beraber insanlar evlerinde, ülkelerinde güvenli yaşayamaz hale geldi. Biz de Konyaaltı ilçemize gelen öğrencilerimize eğitim, sosyalleşme imkanlarından geride kalmamaları için Ukraynalı gönüllü öğretmenlerimizle beraber program hazırladık. Eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması adına 340 öğrencimizi burada ağırlıyoruz. Okul öncesi dönemden başlıyor, lise son sınıfa kadar öğrenci bulunuyor" dedi.

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"'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Öğrencileri ziyarete geldiğini ifade eden Başkan Esen, "Savaşın psikolojisini üzerlerinden atmaları çok zor. Eğitim ile ilgili kurslarla burada psikolojiyi daha az yaşamalarını istiyoruz. Savaşın bir an evvel sona ermesini ve çocuklarımızın ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Burada kendi ülkelerinde gördükleri eğitime benzer kurslar görüyorlar" diye konuştu.

"KENDİLERİNİ ÇOK ÜZGÜN HİSSEDİYORLAR"

Kurs merkezinde çocuklara gönüllü eğitim veren psikolog Irina Chemadurova, çocuklardan içinden geçen duyguları resme dökmelerini istediklerini söyledi.

Chemadurova, çocukların yaptıkları resimlerde özellikle savaşta tanık oldukları olayları çizdiğini kaydederek, "Çocuklar resimlerde yaşadıkları travmaları, hissettiklerini çiziyor. Yaptıkları resimlerde mezar var, kan var, silah var. Resimlerde de görüldüğü gibi çocuklar kendilerini çok üzgün hissediyor. Eve dönmeyi çok istiyorlar" dedi.

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