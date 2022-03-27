Dünya İşgalde 32nci gün Rusya saldırılarını yeniden şiddetlendirdi
AVRUPA

İşgalde 32'nci gün: Rusya saldırılarını yeniden şiddetlendirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 32'inci gününe girdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın sınırdan kendilerini hedef alan açıklamaları sonrası saldırılarının dozunu artıran Rusya, gün içerisinde Lviv kentini ağır şekilde bombaladı. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 32nci gün: Rusya saldırılarını yeniden şiddetlendirdi
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Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 32'nci gününü geride bıraktı. Başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşatan Rusya, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendilerini hedef alan açıklamalarına saldırılarını şiddetlendirerek yanıt verdi.

Lviv'de büyük patlama: Belediye Başkanı halkı 'sığınaklarda kalın' diye uyardı
DÜNYA
Lviv'de büyük patlama: Belediye Başkanı halkı 'sığınaklarda kalın' diye uyardı

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini ve 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD Başkanı Polonya'dan Putin'i hedef aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i açıkça hedef alarak, "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı. O bir kasap" diye konuştu. Biden, Rusların düşman olmadığını da ifade etti.

Rusya ölen sivil ve asker sayısını açıklamıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 261 insansız hava aracı, 163 çok namlulu roketatar, 204 hava savunma füze sistemi, 1587 tank ve zırhlı araç, 636 obüs ve havan topu, 1397 özel askeri aracı imha ettiğini bildirdi. Rus ordusunun daha önce Ukrayna ordusuna ait savaş uçaklarının tamamına yakınını da yok ettiği ifade edilmişti.

Rus yetkililer bugüne kadarki Rus ve Ukrayna asker kayıplarına ilişkin herhangi bir rakam açıklamadı.

Ukrayna: 15 bin 800 Rus askeri öldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının verilerine göre, savaş boyunca Rus ordusundan yaklaşık 15 bin 800 asker öldürüldü. Ruslara ait 108 uçak, 124 helikopter, 530 tank, 1597 zırhlı araç, 280 top, 82 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1033 araç, 4 hafif sürat teknesi, 72 yakıt aracı ve 50 insansız hava aracını da kaybetti.

3 milyondan fazla Ukraynalı mülteci oldu, 1100'e yakın sivil hayatını kaybetti

Rusların saldırılarında ve karşılıklı çatışmalarda siviller zarar gördü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamaya göre, savaştan dolayı 24 Şubat-23 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de yaklaşık 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini aktardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-23 Mart'ta en az 1035 sivil hayatını kaybetti, 1650 sivil yaralandı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.44: Ukrayna’nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı.

​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi
FOTOĞRAF 22
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Rusya’nın, Ukrayna operasyonuna dair ‘istediğimizi gibi devam ediyor’ açıklamalarına karşın bölge yaşanan olaylar durumun tam aksi olduğu ve Putin'in durumdan rahatsızlık duyduğunu gözler önünü seriyor.
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Sıcak bölgede Rus ordusu içinde yaşanan son olay ise duyanları adeta dehşete düşürdü.
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İSYAN ÇIKARDILAR<br>Batı medyasının yine Batılı yetkililere dayandırarak duyurduğu habere göre, bir Rus birliğinin kendi komutanlarını tankla ezdiği haberi gündeme bomba gibi düştü.
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Olayın Rus ordusu içindeki huzursuzluklar ve moral çöküşüyle ilintili olduğu düşünülüyor.
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KOMUTANLARINI BİLEREK EZDİLER<br><br>​<br><br>İlk olarak Ukraynalı bir gazetecinin ortaya attığı iddiaya göre 37. Serbest Alay komutanı kendi komutasındaki askerler tarafından tankla ezildi. Bölgeden alınan bazı raporlara göre olayda ağır yaralanan Komutan hayatını kaybetti.
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Birliği Ukrayna güçleriyle çatışırken ağır yaralar aldığı ve girdiği mücadeleyi kaybetmek üzere olduğu; birlik içindeki isyanın da bununla bağlantılı olarak çıkmış olduğu aktarıldı.
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ÖLÜP ÖLMEDİĞİ BİLİNMİYOR<br><br>Öte yandan Rus komutanın tankla ezildiğine dair kanıtlar olsa da ölüm haberinin doğrulanamadığı ifade ediliyor.<br><br>Sosyal medyaya yansıyan ve başka kaynaklardan da doğrulanmaya çalışan olayda bir isyan ve tankla üzerinden geçme durumunun olası olduğu ancak komutanın ölüp ölmediğinin şu an için doğrulanamadığı haberleri geliyor.
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Roman Tsymbaliuk adındaki Ukraynalı gazeteci isyan iddiasını ilk olarak geçen çarşamba günü Facebook hesabından paylaşmıştı. Tsymbaliuk, birliğin personelinin yüzde 50’sini kaybettiğini; daha sonra da isyan başladığını yazmıştı.
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'UYGUN ZAMANI KOLLADILAR'<br><br>Ukraynalı gazeteci “Uygun zamanı kollayan bir asker yanında duran komutanı kullandığı tankla ezdi ve bacaklarından ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu. Komutan olayın ardından Belarus’ta bulunan bir hastaneye nakledildi” satırlarını paylaştı.
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KADİROV PAYLAŞTI<br><br>Çeçen lider Ramzan Kadirov tarafından yayınlanan bir videoda da adının Yuri Medvedev olduğu belirtilen yüksek rütbeli bir subayın sedyeyle taşınma görüntüleri vardı. Videoda komutanın hayatta olduğu açıkça görülüyordu.
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Kadirov’un paylaştığı videoda Çeçen bir askerin sedyede taşınan subayla konuştuğu ve “İyi misin? Konuş bizimle” dediği duyuluyor. Yaralı adam ise Çeçen askere “İyiyim. Sen neredensin?” diyerek karşılık verdiği seçiliyor.
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DailyMail haberin manşetini “Birliklerindeki çok sayıda ölümün ardından baş kaldıran askerler kendi komutanlarının üzerinden tankla geçti. Komutan hayatını kaybetti” şeklinde attı.
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Başta İngiltere olmak üzere Batılı devletler Rus ordusunun büyük kayıplar verdiği ve moral açısından çökmüş vaziyette olduğunu düşünüyor.
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ABD’ye göre Rusya’nın 150 bin kişilik işgal güçlerinden 7 bin askeri öldü.
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Rusya’nın işgale başladığında sahip olduğu ilk birliklerden beşte birinin hasar aldığı; en az 20 taktik taburunun da yok olduğu sanılıyor.
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Bu da kâğıt üzerinde az görünse de cephede sorun yaratabilecek kadar yüksek bir sayı.
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İşgalin başlangıcından bu yana ise 7 yüksek rütbeli üst düzey Rus generali hayatını kaybetti.
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Bunun yanında Ukrayna ordusu da çok sayıda kayıptan söz ediyor.
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Üstelik savaşta ölen Ukraynalı sivil sayısı da giderek artıyor.
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​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bir ay geride kaldı. Bölgede çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Rusya'nın istediği başarıyı elde edemediği ve bu sebepten ordu içinde huzursuzluk yaşandığı söylentileri de sürüyor. Rus ordusu içinde yaşanan son olay hakkında ortaya atılan akılalmaz iddia ise adeta duyanları dehşete düşürdü.
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