İşgalde 32'nci gün: Rusya saldırılarını yeniden şiddetlendirdi

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 32'nci gününü geride bıraktı. Başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşatan Rusya, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendilerini hedef alan açıklamalarına saldırılarını şiddetlendirerek yanıt verdi.

DÜNYA Lviv'de büyük patlama: Belediye Başkanı halkı 'sığınaklarda kalın' diye uyardı

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini ve 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD Başkanı Polonya'dan Putin'i hedef aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i açıkça hedef alarak, "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı. O bir kasap" diye konuştu. Biden, Rusların düşman olmadığını da ifade etti.

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Rusya ölen sivil ve asker sayısını açıklamıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 261 insansız hava aracı, 163 çok namlulu roketatar, 204 hava savunma füze sistemi, 1587 tank ve zırhlı araç, 636 obüs ve havan topu, 1397 özel askeri aracı imha ettiğini bildirdi. Rus ordusunun daha önce Ukrayna ordusuna ait savaş uçaklarının tamamına yakınını da yok ettiği ifade edilmişti.

Rus yetkililer bugüne kadarki Rus ve Ukrayna asker kayıplarına ilişkin herhangi bir rakam açıklamadı.

Ukrayna: 15 bin 800 Rus askeri öldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının verilerine göre, savaş boyunca Rus ordusundan yaklaşık 15 bin 800 asker öldürüldü. Ruslara ait 108 uçak, 124 helikopter, 530 tank, 1597 zırhlı araç, 280 top, 82 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1033 araç, 4 hafif sürat teknesi, 72 yakıt aracı ve 50 insansız hava aracını da kaybetti.

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3 milyondan fazla Ukraynalı mülteci oldu, 1100'e yakın sivil hayatını kaybetti

Rusların saldırılarında ve karşılıklı çatışmalarda siviller zarar gördü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamaya göre, savaştan dolayı 24 Şubat-23 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de yaklaşık 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini aktardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-23 Mart'ta en az 1035 sivil hayatını kaybetti, 1650 sivil yaralandı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.44: Ukrayna’nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, bugünden itibaren kentin Rusya tarafından işgal edildiğini açıkladı.

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